„Reichet Gold eurem Shepard.“ Schauspieler Henry Cavill verkörpert in der Netflix-Serie The Witcher Hexer Geralt, doch auf Instagram deutete er nun ein weiteres Projekt in Verbindung mit einem Videospiel an.

Spätestens durch seine Rolle als Geralt von Riva in der Netlflix-Adaption von The Witcher ist Henry Cavill als Gamer bekannt geworden. In Interviews verriet er, dass er The Witcher 3 schon von dem Rollenangebot kannte. Außerdem grub er Anekdoten über seine Obsession für Warhammer aus. Genauso berühmt wurde die Geschichte, wie er den Anruf mit der Zusage für die Superman-Rolle verpasste, weil er World of Warcraft spielte.

Aktuell dreht Cavill für die zweite Staffel der Witcher-Serie und postete auf Instagram ein Bild von sich in der Maske. Ein paar Blätter mit unscharfen Buchstaben in der Hand, bekommt er gerade seine Perücke aufgesetzt. Im Text unter dem Bild spricht er von einem „geheimen Projekt“.

Dass die nur schwer lesbaren Worte eine Bedeutung haben, vermutete auch die Website Gamepressure. Mit einer Software namens Focus Magic konnten sie die verschwommenen Buchstaben lesbar machen. Klar zu erkennen waren die Worte „Cerberus“, „Reaper“, „Geth“ und „Tali'Zorah“. Der Text steht also definitiv in Zusammenhang mit der Mass-Effect-Reihe.

Der Text stammt aus dem englischen Wikipedia-Eintrag zu Mass Effect 3, genauer gesagt der Zusammenfassung der Handlung des Spiels. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Cavill einen Mass-Effect-Text in Zusammenhang mit einem „geheimen Projekt“ postet und es sich nur um einen Zufall handelt.

Mit seiner aktuellen Videospieladaption ist Cavill sehr erfolgreich, außerdem liegen ihm Videospiele auch persönlich am Herzen. Es ist also möglich, dass Fans sich in Zukunft auf eine Serien- oder auch Filmumsetzung von Mass Effect freuen können. Es könnte also die Vorbereitung von Cavill auf eine neue Rolle sein.

BioWare kündete neben dem Remaster der Original Trilogie, noch ein weiteres Mass-Effect-Projekt an. Es ist also theoretisch möglich, dass Cavill für eine Rolle in einem weiteren Videospiel in Betracht kommt.

Die zweite Staffel der Netflix-Serie The Witcher wird aktuell noch gedreht, ein Release ist erst gegen Ende 2021 zu erwarten. Auf etwas „Neues“ zu Mas Effect müssen Fans nicht so lange warten. Die Mass Effect: Legendary Edition erscheint voraussichtlich am 14. Mai 2021.