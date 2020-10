Des Hexers neue Kleider wecken leichte Erinnerungen an Batman. Für Staffel 2 der Netflix-Serie The Witcher bekommt Geralt eine neue Rüstung und die ist groß und figurbetont.

Ritt Henry Cavill in The Witcher als Geralt von Riva noch in eher einfacher Leder-Rüstung umher, so scheint sein neuer Look ein ziemliches Upgrade zu sein. In seiner neuen Rüstung sieht Cavill noch um einiges wuchtiger und muskulöser aus, die Machart des Brustpanzers unterstützt diesen Effekt sehr direkt.

His emotional shield

can ward off any charmer,

but his trusted sword he’ll wield,

will be matched with new armour. pic.twitter.com/Z7yA6kZjRH — The Witcher (@witchernetflix) October 5, 2020

Mit den abgesetzten Bauch- und Brustmuskeln, den großen Armschienen und den Schulterplatten, die zumindest von vorne ähnlich einem breiten Umhang über die Schulter fallen, hat der Look ein wenig was von Batman. Es ist ein Mix aus Christian Bales Kostüm in The Dark Knight und ein wenig von George Clooney in Batman und Robin. Zum Glück haben sie die Nippel weggelassen.

Via Deadline gibt es schon ein paar Infos zur Handlung von Staffel 2. In der Logline (Bezeichnung für die kurze Zusammenfassung der Handlung eines Filmes, einer Serie oder eines Buches) heißt es:

„Davon überzeugt das Yennefer bei der Schlacht am Sodden Berg ihr Leben ließ, bringt Geralt von Riva Prinzessin Cirilla an den sichersten Ort, den er kennt, den Ort seiner Kindheit, Kaer Morhen. Während die Könige, Elfen, Menschen und Dämonen des Kontinents außerhalb der Wälle nach der Oberhand streben, muss er das Mädchen vor etwas weitaus Gefährlicherem beschützen: Die mysteriösen Kräfte in ihrem Inneren.“

Einen Starttermin hat die zweite Staffel von The Witcher noch nicht.