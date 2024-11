„The Witcher“ Staffel 4: Start, Cast und Handlung der neuen Season

Noch 2025 soll es so weit sein und „The Witcher“ Staffel 4 erscheint. Mit dabei sind wichtige Charaktere aus den Büchern und Spielen, sowie ein völlig neuer Witcher. Alles, was ihr zum Start der neuen Season wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Dreharbeiten von „The Witcher“ Staffel 4 sind beendet

Dem Start von „The Witcher“ Staffel 4 steht nicht mehr viel im Weg. Nachdem im April 2024 der Startschuss gegeben wurde, sind die Dreharbeiten ein halbes Jahr später beendet worden. Ein genaues Startdatum der neuen Season gibt es noch nicht, allerdings kann mit „The Witcher“ Staffel 4 im Sommer oder Herbst 2025 gerechnet werden.



Anhand der vorherigen Staffeln lässt sich kein ungefährer Zeitraum festmachen. Während die ersten beiden Seasons im Dezember starteten, kam die dritte Staffel in zwei Teilen im Sommer 2023 zu Netflix.

The Witcher - Staffel 4 (First Look)

„The Witcher“ Staffel 4: Ein neuer Witcher und ein alter Bekannter

Mit der vierten Staffel von „The Witcher“ müssen sich Fans auf eine große Veränderung gefasst machen. Henry Cavill wird nicht erneut als Geralt auftreten. Stattdessen übernimmt die Rolle des Hexers von nun an Liam Hemsworth. Grund dafür ist die Entscheidung Cavills aus der Serie auszusteigen.



Die Neubesetzung des Hexers mit Hemsworth kam bei einigen Fans nicht gut an. Hemsworth sieht es jedoch als große Ehre an, die Rolle übernehmen zu können – immerhin ist er ein großer Fan von „The Witcher“ (Quelle: Collider).



Mit Liam Hemsworth sind die Neuzugänge im Cast von „The Witcher“ Staffel 4 aber noch nicht abgehakt. Laurence Fishburne wird als der Vampir Regis zu sehen sein. Der Charakter, der sowohl in den Büchern als auch in den Spielen erscheint, gehört zu den „höheren Vampiren“. An der Seite von Geralt wird er sich vermutlich auf die Suche nach Ciri machen und ihm als Freund und Gefährte zur Seite stehen.



Neben Regis stoßen Danny Woodburn als Zoltan Chivay und Sharlto Copley als Leo Bonhart dem Cast hinzu. Der bisherige Cast von „The Witcher“ Staffel 4 sieht also wie folgt aus:

Liam Hemsworth als Geralt von Riva

Freya Allan als Ciri

Anya Chalotra als Yennefer

Joey Batey als Rittersporn

Laurence Fishburne als Regis

Sharlto Copley als Leo Bonhart

Danny Woodburn als Zoltan Chivay

So geht es in „The Witcher“ S4 weiter

In der neuen Season der Fantasy-Serie wird es drei Hauptstränge geben, die jeweils Ciri, Geralt und Yennefer folgen. Als Vorlage nimmt sich die vierte Staffel den dritten Band der Vorlage-Buchreihe von Andrzej Sapkowski. Wer also schon wissen möchte, was genau auf die Charaktere wartet, sollte sich in das Buch einlesen:

„Feuertaufe“: Band 3 der Hexer-Saga Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 11:27 Uhr

„Der Schwalbenturm“: Band 4 der Hexer-Saga Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2024 11:28 Uhr

Während sich Ciri unter dem Namen Falka der Rattenbande angeschlossen hat, sucht Geralt – erneut – den Kontinent nach ihr ab. Der Hexer vermutet unter anderem, dass sich sein Schützling in Nilfgaard aufhält. Wie Freya Allan (Ciri) in einem Interview mit Screenrant bestätigte, werden sich die beiden die gesamte Staffel nicht über den Weg laufen. Ein Wiedersehen wird also vermutlich erst in der finalen fünften Staffel zustande kommen.

Ciri's off on her own path and he's off on his own, and so it's, "Forget about Geralt." That's what Ciri's in the zone of. "Let's try and block that out. That never happened. Now I'm Falka; I'm not Ciri."

Spin-offs zu „The Witcher“

Bis zu dem Start der vierten Staffel von „The Witcher“ können sich Fans mit dem Spin-off-Film „The Witcher: Sirens of the Deep“ vergnügen. Der animierte Film erscheint am 11. Februar 2025. Zusätzlich ist ein Prequel über die Rattenbande, der sich Ciri angeschlossen hat, geplant.



Den Trailer zum Anime-Film seht ihr hier:

The Witcher: Sirens of The Deep – Offizieller Clip

