Weihnachtsmann & Co. KG 2024: Ab heute im TV & Stream sehen

Alle Jahre wieder kommt läuft der Weihnachtsmann, mit seinen helfenden Elfen, Rentieren und dem tollpatschige Eisbären Balbo im TV-Programm von Super RTL – auch im Jahr 2024. Wo und wann ihr die Folgen von „Weihnachtsmann & Co. KG“ im TV und Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Jetzt „Weihnachtsmann & Co. KG“ schauen

„Weihnachtsmann und Co. KG“ (Originaltitel: Le monde secret du Père-Noël) läuft auch dieses Jahr wieder im Free-TV auf Super RTL sowie dem Kindersender TOGGO Plus. Ihr könnt alle 26 Folgen direkt hier auf dem offiziellen YouTube-Kanal von TOGGO schauen:

„Weihnachtsmann und Co. KG“ – 2024 im TV

Seit dem 04. November 2024 ist „Weihnachtsmann & Co. KG“ wieder im TV zu sehen. Bei Super RTL laufen jeden Tag ab 18:10 Uhr drei Folgen, werktags werden zwei davon ab 13:10 Uhr wiederholt. Jeweils eine Stunde später, um 19:10 Uhr und 14:15 Uhr, laufen die gleichen Folgen auch bei TOGGO plus. Wir haben euch den Ausstrahlungsplan für die beiden Sender hier in einer Tabelle zusammengefasst:

Super RTL Montag–Sonntag Zusätzliche Folgen

Zeiten 18:10, 18:40 & 19:05 Uhr

Wdh. ab 13:10 Uhr (Mo.–Fr.)

Wdh. ab 08:15 Uhr (Sa. & So.) noch nicht bekannt TOGGO plus Montag–Sonntag Zusätzliche Folgen

Zeiten 19:10, 19:40 & 20:05 Uhr

Wdh. ab 14:15 Uhr (Mo.–Fr.)

Wdh. ab 9:15 Uhr (Sa. & So.) noch nicht bekannt

© Marathon/France 3

Die Erstausstrahlung von „Weihnachtsmann und Co. KG“ liegt mittlerweile über 20 Jahre in der Vergangenheit. Die 26-teilige französische Zeichentrickserie ist in Deutschland in der Zwischenzeit zum Kult geworden. Seit 2002 ist übrigens kein Jahr vergangen, ohne dass der Weihnachtsmann und seine drei Elfen Gilfi, Jordi und Trixi den Kindern auf Super RTL ein frohes Fest gewünscht haben.

Stream & DVD

Im Zeitalter des Streamings seid ihr natürlich nicht zwingend auf die Ausstrahlung im Fernsehen angewiesen. Alle 26 Folgen könnt ihr kostenfrei (mit Werbung) auf der Webseite von TOGGO oder dem offiziellen YouTube-Kanal anschauen. Alternativ sind diese aber auch werbefrei im Abo von RTL+ Premium enthalten.

Wer weder ein Abo abschließen noch Werbung sehen möchte, kann sich natürlich auch die Collectors-Edition mit insgesamt 8 DVDs zulegen (bei Amazon anschauen) oder die Serie bei folgenden Streaming-Anbietern digital kaufen:

Anbieter Folgen (SD) Staffeln (SD) Amazon 2,49 Euro pro Folge 4 Staffeln je 11,99 Euro

(zusammen: 47,96 Euro) YouTube 2,49 Euro pro Folge 4 Staffeln je 9,99 Euro

(zusammen: 39,96 Euro)

Weihnachtsmann & Co. KG Collector's Edition: 8 DVDs, alle 26 Folgen in einer Box Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2024 15:30 Uhr

Episodenliste – „Weihnachtsmann & Co. KG“

Folge Deutscher Titel TV-Premiere (DE) 1 Die magische Perle 10. Dezember 1997 2 Die Weihnachtsmann-Prüfung 11. Dezember 1997 3 Zwei kleine Genies 12. Dezember 1997 4 Rudolph ist verschwunden 15. Dezember 1997 5 Mission im Weltraum 16. Dezember 1997 6 Leons Weihnachtsfest 17. Dezember 1997 7 Ein Geschenk für Zwei 17. Dezember 1997 8 Das Super-Kaninchen 18. Dezember 1997 9 Der Glücksbringer 18. Dezember 1997 10 Der fliegende Teppich 19. Dezember 1997 11 Das Zauberschwert 19. Dezember 1997 12 Strafe muss sein 22. Dezember 1997 13 Ein gefährlicher Wunsch 22. Dezember 1997 14 Ein neues Kostüm für den Weihnachtsmann 22. Dezember 1997 15 Fliegen müsste man können 23. Dezember 1997 16 Trolle in 3-D 23. Dezember 1997 17 Gugors Doppelgänger 23. Dezember 1997 18 Zurück aus der Zukunft 24. Dezember 1997 19 Der Wachstumstrank 24. Dezember 1997 20 Ein Bär für Pablo 24. Dezember 1997 21 Weihnachtspost auf Abwegen 24. Dezember 1997 22 Knecht Ruprechts Zauberpuder 25. Dezember 1997 23 Die Flaschenpost 25. Dezember 1997 24 Sebastian weiß nicht, was er will 25. Dezember 1997 25 Der längste Tag 25. Dezember 1997 26 Der Weihnachtsmann und sein Geheimnis 26. Dezember 1997

