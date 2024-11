„Outer Banks“ Staffel 5: Wann kommen die finalen Folgen?

„Outer Banks“ bekommt eine fünfte Staffel, die das Finale der Serie darstellen wird. Alle wichtigen Informationen dazu erhaltet ihr hier.

Der Schock sitzt noch tief – wie Staffel vier die Zuschauer berührt hat

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zu „Outer Banks“ Staffel 4! +++

Die vierte Staffel von „Outer Banks“ hätte spannender nicht sein können. Vor allem das Finale hat jedoch viele Fans schockiert und überrascht. Mit dem Tod von JJ erlitten die Pogues einen immensen Schaden. Die Trauer war groß. Gerade weil das Ende der Staffel so ergreifend war, warten Fans schon jetzt ungeduldig auf eine Fortsetzung.

„Outer Banks“ Staffel 5: Wann kommt die letzte Staffel?

Fest steht, dass die fünfte Staffel das Ende der Serie sein wird. Das heißt, dass sich alle offenen Fragen und Handlungsstränge hier lösen werden. Wann genau ihr jedoch in den Genuss der abschließenden Folgen kommen werdet, ist noch unklar.

Angenommen, der Zeitplan läuft ähnlich ab wie bei der vierten Staffel, könnt ihr davon ausgehen, dass die Dreharbeiten im Frühjahr 2025 begonnen werden. Bis alle Szenen im Kasten sind und fertig überarbeitet wurden, kann es bis 2026 dauern.

An der Hauptbesetzung hat sich nichts geändert. Ihr dürft euch in den kommenden zehn Episoden also unter anderem wieder auf Chase Stokes in der Rolle von John B. und Madison Bailey als Kiara freuen.

„Outer Banks“ Staffel 5: Worum wird es gehen?

Die fünfte Staffel wird genau dort ansetzen, wo Staffel vier geendet hat. Wir konnten sehen, wie Kiara geschworen hat, sich für JJs Tod zu rächen. Zu diesem Zweck macht sie sich zusammen mit den anderen auf die Suche nach JJs Vater Chandler Groff, der gleichzeitig auch der Mörder ist.

Sie nehmen sich außerdem vor, Blackbeards Krone zurückzuholen, die JJ vor seinem Tod an seinen Vater übergeben hatte. Ihr Weg wird die Pogues zurück nach North Carolina führen. Ob sie dabei wirklich an ihrer Rache festhalten oder Vergebung eine größere Rolle spielen wird, lassen die Schöpfer Josh Pate, Jonas Pate und Shannon Burke noch offen.

