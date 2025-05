„Andor“ Staffel 2: Das Finale im Stream

„Andor“ Staffel 2 findet mit den letzten drei Episoden sein Ende. Wo und wie ihr die finalen Folgen im Stream findet und wie es um eine dritte Staffel steht, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Das Finale von „Andor“ Staffel 2 im Stream

Auch „Andor“ ist den Hollywood-Streiks zum Opfer gefallen. Obwohl die erste Staffel bereits 2022 erschien, musste sich die Produktion der zweiten Season deutlich nach hinten verschieben. Die Dreharbeiten, die dementsprechend einige Zeit früher bereits ihr Ende gefunden haben sollten, sind inzwischen beendet.



Die neue Staffel der Vorgeschichte von „Rogue One: A Star Wars Story“ wurde auf dem D23-Event in Brasilien offiziell angekündigt. An den Start ging die zweite Staffel am 22. April 2025. Zumindest in den USA. Hierzulande fand die Premiere von „Andor“ Staffel 2 am 23. April 2025 statt.

Anzeige

Im Gegensatz zu Serien wie „Ahsoka“ und „The Acolyte“ wird „Andor“ einem etwas anderem Rhythmus folgen. Insgesamt wird die zweite Staffel 12 Folgen umfassen, die in vier Story-Arcs unterteilt sind. Jeder dieser vier Etappen umspannt ungefähr ein Jahr in dem Leben von Cassian Andor.



Jede Woche erscheinen demnach gleich drei Episoden – das große Finale findet ihr dann am 14. Mai 2025:

Folge Titel Start 1 Ein Jahr später 23. April 2025 2 Sagrona Teema 23. April 2025 3 Ernte 23. April 2025 4 Waren Sie schon einmal in Ghorman? 30. April 2025 5 Ich habe Freunde überall 30. April 2025 6 Die Freude ist ganz meinerseits 30. April 2025 7 Bote 7. Mai 2025 8 Wer bist du? 7. Mai 2025 9 Willkommen bei der Rebellion 7. Mai 2025 10 A Leader Must Lead 14. Mai 2025 11 Bix 14. Mai 2025 12 Rogue Zero 14. Mai 2025

Der Cast von „Andor“ Staffel 2

Vollständig wurde der Cast der zweiten Season von „Andor“ noch nicht bestätigt. Allerdings könnt ihr euch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Wiedersehen mit den folgenden Charakteren freuen:

Diego Luna als Cassian Andor

Adria Arjona als Bix Caleen

Genevieve O'Reilly als Mon Mothma

Stellan Skarsgård als Luthen Rael

Denise Gough als Dedra Meero

Kyle Soller als Syril Karn

Faye Marsay als Vel Sartha

Varada Sethu als Cinta Kaz

Elizabeth Dulau als Kleya Marki

Alastair Mackenzie als Perrin Fertha

Bronte Carmichael als Leida

Forest Whitaker als Saw Gerrera

Andy Serkis als Kino Loy

Alan Tudyk als K-2SO

Ben Mendelsohn als Orson Krennic

Anzeige

Ist „Andor“ Staffel 3 geplant? Diego Luna spricht über eine neue Season

Eine dritte Staffel der Star-Wars-Serie wird es nicht geben – zumindest nicht mit Hauptstar Diego Luna. Dieser verkündete während einer Rede beim Miami Film Festival, dass er froh über das zeitnahe Ende der Serie sei (Quelle: Variety):

It was really nice to approach a series knowing there’s an ending. It doesn’t happen! The new conversation on set with streaming is people talking about the possible future… Like, ‘Well, there might be a second season or a third season. This thing of leaving everything open I think is bringing anxiety to actors that needs to be treated. We’re all thinking about something that we can’t know.

Anzeige

Luna erwähnte die Ungewissheit über die Länge der für den Stream produzierten Serien heutzutage. Zu wissen, dass das Projekt nach zwei Staffeln beendet ist, sei gut für seine Nerven.



Doch auch ohne Diego Luna in der Hauptrolle wird es keine dritte Staffel von „Andor“ geben. Das Finale der zweiten Season wird kurz vor der Handlung „Rogue One“ stattfinden – es kommen also ein paar Zeitsprünge in den neuen Episoden auf euch zu.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.