Ahsoka Staffel 2: Wann kommen die neuen Folgen?

Bei Disney laufen gerade mehrere Star-Wars-Serien. Eine davon ist die „Live Action“-Serie „Ahsoka“. Im letzten Jahr wurde die erste Staffel mit 8 Episoden veröffentlicht. Wie sieht es mit einer Fortsetzung aus? Kommt „Ahsoka“-Staffel 2?

Star Wars Facts

Ihren ersten Auftritt hatte Ahsoka Tano in der Animationsserie „The Clone Wars“. Danach tauchte sie in verschiedenen weiteren Star-Wars-Umsetzungen auf, darunter den Serien „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“. Mittlerweile gehört sie zu einer der wichtigsten Figuren im Star-Wars-Universum. Fans dürfen sich also über eine eigene Serie freuen. Eine zweite Staffel ist bestätigt (Quelle: Variety). Wann erscheinen die neuen Folgen?

Kommt Ahsoka-Staffel 2?

Ursprünglich war „Ahsoka“ als Miniserie gedacht. Das heißt, es sollte nur eine Staffel geben. Diese frühen Pläne wurden jedoch mittlerweile verworfen und es wird an weiteren Geschichten gearbeitet. Nachdem es bereits einige Interessenbekundungen der Hauptdarsteller wie Rosario Dawson gab, wurde die zweite Staffel von Ahsoka inzwischen offiziell bestätigt. Die Bestätigung erfolgte gleichzeitig mit der Ankündigung zu einem „The Mandalorian & Grogu“-Kinofilm. Der Trailer zur ersten Staffel:

Ahsoka - Trailer 2 Deutsch

Auch wenn bereits bekannt ist, dass eine zweite Season von Ahsoka erscheinen wird, gibt es noch nicht viele Informationen. So wurde kein Start-Termin genannt. Auch ein ungefährer Zeitraum, wann Disney+ die neuen Folgen online stellen könnte und wie viele neue Folgen es geben wird, ist bislang nicht angegeben worden. Möglicherweise müssen sich Star-Wars-Fans noch bis zum Jahr 2025 gedulden, bis neue Episoden erscheinen werden.

Wie geht es in Staffel 2 weiter?

Auch über die Handlung ist noch nichts bekannt, vor allem, da gleichzeitig der „Mandalorian“-Film angekündigt wurde. Es wird vermutet, dass der Film mit dem Mandalorianer in der Hauptrolle anstelle einer vierten Staffel der Serie erscheinen könnte. Da „The Mandalorian“ und „Ahsoka“ ungefähr in der gleichen Zeit spielen, dürften sich die Storys beider Umsetzungen beeinflussen. Gegebenenfalls wird also zunächst der Film veröffentlicht, bevor es mit der zweiten Ahsoka-Staffel weitergeht. Dann dürften die neuen Folgen auch nicht unmittelbar an das Ende des Staffelfinales in der 8 Folge anknüpfen. Es ist aber auch die umgekehrte Variante möglich, bei der es zunächst in Ahsoka weitergeht, um Ereignisse dann in „The Mandalorian & Grogu“ aufzugreifen.

Wer ist dabei?

Der Cast für die zweite Staffel ist noch nicht bestätigt, allerdings ist eine Rückkehr von Rosario Dawson als Ahsoka Tano zu rechnen. Auch Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren) und Eman Esfandi (Ezra Bridger) sollen wieder dabei sein. Alle Darsteller haben in ihren sozialen Kanälen bereits die Vorfreude auf eine Fortsetzung mitgeteilt (Quelle: Entertainment Weekly). Mit Dave Filoni soll auch der Drehbuchautor und Regisseur der ersten Staffel an den neuen Folgen weiterarbeiten. Ray Stevenson, der Baylan Skoll verkörpert hat, ist leider verstorben. Es ist noch nicht bekannt, wie es mit dem Charakter in der Serie weitergehen wird.

