Star-Wars-Fans können sich schon bald auf eine neue Serie auf Disney+ freuen. Der neue Trailer für Ahsoka macht aber vor allem einen Fakt klar: Es handelt sich um die Fortsetzung einer Geschichte sehen, die vor fast neun Jahren begonnen hat.

Ahsoka auf Disney Plus: Das sind die wichtigsten Infos

Ahsoka Tano ist aktuell eine viel beschäftigte Lichtschwertschwingerin. Nach Auftritten in The Mandalorian und The Book of Boba Fett bekommt sie jetzt ihre eigene Serie auf Disney Plus. Star-Wars-Fans, die nur die Filme und die Live-Action-Serie kennen, dürften vom neuen Trailer allerdings ordentlich verwirrt sein. Ahsoka ist nämlich keinesfalls eine in sich geschlossene Serie. Es treten zahlreiche Charaktere aus Star Wars Rebels auf – eine Serie, die seit fünf Jahren beendet ist und die sich eher an ein jüngeres Publikum richtet.

Es dürfte für LucasFilm und Disney ein schwieriges Unterfangen werden, auch neue Fans auf den aktuellen Stand zu bringen. Darum verraten wir euch jetzt einfach, was ihr unbedingt wissen müsst, bevor die Ahsoka-Serie am 23. August auf Disney+ startet:

Die Guten

Ahsoka ist in ihrer Serie nicht allein. Sie bekommt Unterstützung von der Mandalorianerin Sabine Wren (gespielt von Natasha Liu Bordizzo), die offenbar bei Ahsoka in die Lehre geht. Offen bleibt hier noch, ob Sabine tatsächlich Machtkräfte entwickelt, die sie in Rebels noch nicht hatte. Ihr wichtigstes Ziel ist es aber weiterhin den verschollenen Ezra Bridger (gespielt von Eman Esfandi) zu finden, der selbst ein Jedi ist und im Trailer kurz in einem Hologramm zu sehen ist. Auch Hera Snydulla (gespielt von Mary Elizabeth Winstead) hatte ihren ersten Auftritt in der Serie Rebels und ist seitdem zu einer wichtigen Offizierin in der Flotte der Republik aufgestiegen.

Die Bösen

Der Urspung von Großadmiral Thrawn (gespielt von Lars Mikkelsen) geht sogar mehr als 30 Jahre zurück. Der geniale Bösewicht ist seitdem in zahlreichen Büchern, Comics und auch in Rebels aufgetreten. In der finalen Folge der Serie wird er zusammen mit Ezra in den Hyperraum gezogen und beide gelten seitdem als verschollen. In Ahsoka wird er jetzt wohl sein großes Comeback erleben.

Wer ist neu in Ahsoka

Ahsoka bringt allerdings auch neue Charaktere ins Star-Wars-Universum. Gemeint sind Baylan Skoll (gespielt von Ray Stevenson) und Shin Hati (gespielt von Ivanna Sakhno) die im Trailer einige Soldaten der Neuen Republik besiegen und dabei klar machen, dass sie keine Jedi sind. Auch für Hardcore-Fans gibt es also noch einige Überraschungen.