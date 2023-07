Der Streaming-Anbieter Disney+ fällt erneut bei den eigenen Kundinnen und Kunden in Ungnade. Ohne eine Vorwarnung verschwindet erneut eine ganze Serie. Besonders perfide: Wer sich die zweite und damit auch die letzte Staffel anschauen wollte, hatte hierfür keine 3 Tage zur Verfügung.

Was ist da los bei Disney+? Kunden von Streaming-Anbietern sind es ja gewohnt, dass Filme und Serien von Zeit zu Zeit verschwinden. Der Streaming-Arm des Mickey-Maus-Konzerns jedoch verärgert seine Abonnenten gegenwärtig auf besonders höhnische Weise. Was war passiert?

Disney+ löscht komplette Serie, nachdem Staffel 2 keine 3 Tage verfügbar war

Die US-amerikanische Dramedy-Serie „Single Drunk Female“ feierte ihre Premiere im deutschsprachigen Raum und weiteren Ländern im April 2022 auf Disney+ als sogenanntes Star-Original. Darunter fallen Produktionen, die nicht unbedingt ursprünglich für Disney+ konzipiert wurden. So auch „Single Drunk Female“, die Serie startet in den USA nämlich ursprünglich im Januar 2022 auf Freeform, einem Kabelsender von ABC, welcher wiederum zu Disney gehört.

Die zweite Staffel war dann allerdings bei Hulu ab April 2023 zu sehen. In Deutschland zeigte Disney+ diese jedoch erst ab dem 28. Juni 2023. Am 30. Juni erfolgte jedoch die Absetzung der Serie (Quelle: Deadline). Kurz darauf verschwand die komplette Serie aus dem Angebot auch von Disney+ (Quelle: What's on Disney Plus). Bedeutet: Wer die Serie gerne sehen wollte, hatte dafür am Ende keine 3 Tage zur Verfügung – ein absolutes Unding.

Wie üblich bei Disney+ erfolgte auch keine Vorankündigung der Löschung. Nicht wenige Fans der Serie dürften also von der Entnahme der Serie komplett überrascht sein und hatten keinerlei Chance, die zweite Staffel ansatzweise überhaupt zu sehen.

Disney+ braucht dringend immer mehr Geld

Als Grund für die Löschung werden laut What's on Disney Plus steuerliche Gründe ins Feld geführt. So können Kosten durch entsprechende Abschreibungen reduziert werden. Voraussetzung: Die Serie verschwindet schnell aus dem Angebot und steht nicht mehr zum Abruf zur Verfügung.

Qualitativ war die Serie alles anders als schlecht. Eine IMDb-Bewertung von 6,9 ist solide, eine Zustimmung bei Rotten Tomatoes von 98 Prozent sogar herausragend. Allerdings schauten bei Freeform beziehungsweise später Hulu in den USA wohl zu wenig Zuschauer „Single Drunk Female“, leiden müssen darunter durch die Absetzung und die aberwitzige Reaktion des Mutterkonzerns auch Kunden bei Disney+.

Der Anbieter löschte zuletzt den Film „Crater“ nach nur 7 Wochen Verfügbarkeit. Die neueste Aktion von Disney+ ist allerdings hierzu im Vergleich noch wesentlich fieser der eigenen Kundschaft gegenüber. Drei Tage sind ein absoluter Witz.

