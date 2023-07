2015 lief die letzte Folge von Justified. Nun kehrt die bleihaltige Krimi-Serie für eine Staffel zurück. Wieder mit an Board: Timothy Olyphant in seiner Rolle als Deputy U.S. Marshal Raylan Givens. Wir erklären euch, was ihr über die Fortsetzung wissen müsst.

Kritiker lieben die neue Staffel von Justified

Justified ist zurück! Die beliebte Krimi-Serie mit Timothy Olyphant in der Hauptrolle wird mit Justified: City Primeval im Juli 2023 fortgesetzt. Das Original lief zwischen 2010 und 2015 und brachte es in dieser Zeit auf ganze sechs Staffeln und 78 Folgen.

Wie beliebt die Serie war, zeigt sich unter anderem an dem User-Score auf IMDb, wo Justified bei 86 Prozent steht. Und das bei über 106.000 Bewertungen.

Den offiziellen Trailer zu Justified: City Primeval könnt ihr euch hier ansehen:

Justified: City Primeval | Official Trailer | FX

Die Fortsetzung spielt acht Jahre nach dem Ende von Justified und zeigt wie Deputy U.S. Marshal Raylan Givens gegen Kriminelle und Verbrecher in Miami und Detroit vorgeht. Auf seine ganz eigene Art versteht sich.

Bei der internationalen Fachpresse kommt die Fortsetzung ziemlich gut an. Auf Metacritic steigt die Serie mit 87 Prozent ein.

„Raylan Givens, der vielleicht coolste TV-Held des 21. Jahrhunderts, kam genau zum richtigen Zeitpunkt zu uns zurück. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so sein wird.“ (Quelle: Collider)

Das müsst ihr über die Fortsetzung wissen

Bei Justified: City Primeval handelt es sich um eine Mini-Serie, die auf acht Folgen ausgelegt ist. Nach der neuen Staffel ist also direkt wieder Schluss. Falls ihr die Original-Serie bisher verpasst habt oder Lust auf einen Rewatch habt, könnt ihr euch die ersten sechs Staffel ganz bequem über Disney+ anschauen. Mehr dazu in diesem Artikel:

Es gibt zwar noch keine offizielle Bestätigung dafür, dass Justified: City Primeval auch in Deutschland ab dem 19. Juli über Disney+ abrufbar sein wird, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch. Für Australien und Neuseeland gibt es zum Beispiel schon eine entsprechende Ankündigung.