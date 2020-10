Ist das ... Kinderlachen? In CoD: Warzone? Immer mehr Spieler berichten über paranormale Begegnungen, und ich würde mich sehr viel wohler fühlen, hätte das Halloween-Event im Spiel schon begonnen. Aber das hat es noch gar nicht.

Der Oktober ist da und mit ihm auch schon die ersten Gespenstergeschichten: Spieler in CoD: Warzone berichten von bizarrem Kinderlachen, das ohne Vorwarnung im Match ertönt und dann auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Und ja, es gibt ein Halloween-Event im Spiel – Haunting of Verdansk beginnt allerdings erst offiziell am 20. Oktober 2020. Kein Wunder also, dass Spieler wie auch Streamen ein klein wenig verängstigt sind:

Right... so when did Warzone turn into a horror game then? pic.twitter.com/AuUYFmKEJk — Nathan Chadwick (@Chaddylol) September 29, 2020

My BIGGEST horror-type fear is creepy kids.



WHY DID THEY ADD THIS TO WARZONE?! pic.twitter.com/SCFOwNAYZ0 — David | PoppaElite (@PoppaElite) October 2, 2020

Natürlich: Eine Überraschung ist immer am besten, wenn sie überrascht, was Activision wie auch Infinity Ward dieses Mal mit Bravour geschafft haben. Fragt sich nur, was für Grauen uns zum eigentlichen Event erwarten?

CoD Warzones „Hauting of Verdansk“ kommt bald

In Call of Duty: Warzone wird es dunkel, liebe Shooter-Freunde: Die Nacht bricht ab Ende Oktober hinein, sobald Haunting of Verdansk durch Warzone spukt. Stellt euch also vor, ihr spielt das erste Mal auf einer Nacht-Map und DANN hört ihr das Kinderlachen. Klingt gut? Dann schaut in den Trailer:

Haunting of Verdansk läuft vom 20. Oktober bis zum 3. November, wobei neben schaurigen Überraschungen auch neue Bundles im Store auf euch warten sollen. Derweil ist übrigens auch gerade die 6. Season von Warzone gestartet – wir haben alle Infos für euch hier.

Der Oktober ist zuweilen Weihnachten für Horror-Fans, und da ich genau das bin, freue ich mich schon auf all die Grusel-Updates in den Spielen – oder überraschende Horror-Spiel-Release – oder Horror-Serien auf Netflix! Es gibt jedenfalls genug popkulturelle Inhalte, um sich bis Halloween ganz dem Bösen und Blutigen zu widmen, egal welches Genre an Spielen oder Filmen ihr normalerweise bevorzugt.