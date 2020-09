Seit wenigen Stunden läuft die 6. Season in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare. Wie gewohnt gibt es neue Maps, Modi, Waffen, aber auch ein spezielles Event für Halloween steht an.

Heute Morgen ging Season 6 in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare los und sie startet wie jede Season mit einem ordentlich großen Patch. Auf der PS4 stehen 19,3 GB an, auf der Xbox One sind es 22,66 GB, und der PC bekommt eine Patchgröße von 57 GB für Besitzer von Modern Warfare und 25,5 GB, wenn ihr nur Warzone spielt. Falls ihr auf der Konsole auch den Multiplayer- oder den Survival-Modus spielen wollt, kommen nochmals 8 GB und 6GB oben drauf.

Neue Warzone-Inhalte

Das neue U-Bahn-System wurde bereits ausgiebig erläutert ein neuer und zeitlich begrenzter Battle Royale-Modus setzt allerdings ebenfalls auch eine besondere Art der Fortbewegung. In Armored Royale brettert jedes Team in einem gepanzerten Truck mit schwerem Maschinengewehr durch Verdansk. Wer als Letztes noch über die Map rollt, gewinnt, egal, in welchem Zustand der Truck ist. Das Gefährt ist natürlich besonders stark gepanzert, kann repariert werden und dient auch als Wiedereinstiegspunkt.

Die lootbaren Waffen wurden wieder neu durchgemischt, sowohl bekannte als auch ganz neue Waffen-Varianten sind jetzt in Verdansk zu finden.

Neue Modern Warfare-Inhalte

Es gibt vier neue Maps, den Anfang macht die Gunfight-Map namens Station, aber auch Fans des Ground War-Modus bekommen mit Verdansk Riverside eine neue Karte. Die neuste 6v.6 Map ist Broadcast, bekannt aus dem Modern Warfare von 2007. Miastor Tank Factory wird sowohl in den 6v.6 als auch den 10v.10 Modi gespielt.

Zum Start gibt es den neuen Modus Killstreak Confirmed, bei dem ihr eure Killstreaks durch das Einsammeln von Dogtags erhaltet. Das Besondere: Es gibt beim Tod keinen Reset und Killstreaks können gesammelt werden, soll heißen, ihr könnt denselben Killstreak mehrfach zur Verfügung haben.

In Verlauf der Season kommen noch die Modi Gun Game TDM, HQ: Firefight und Hardpoint: Hills and Kills dazu. Activision und Infinity Ward haben für Season 6 noch mehr geplant, einen Über- und Ausblick gibt die Roadmap:

Battle Pass-Inhalte

Die beiden neuen Waffen des Battle Pass sind wie immer für alle Spieler kostenlos und können auch für Nicht-Battle-Pass-Besitzer erspielt werden. Auf Stufe 15 bekommt ihr die SP-R208, ein Scharfschützengewehr, und auf Stufe 31 wartet das Sturmgewehr AS-VAL auf euch.

Die beiden neuen Operator gibt es auch wieder auf den üblichen Stufen. Beim Kauf des Battle Pass erhaltet ihr Farah und auf Stufe 100 bekommt ihr dann Nikolai. Auf den 100 Stufen gibt es wieder jede Menge Blaupausen, Fahrzeug-Skins, Embleme, Visitenkarten, 1.300 CP und vieles mehr.

Originalmeldung vom 25. September 2020:

U-Bahn in CoD: Warzone – Entwickler verrät endlich den Fahrplan

Nach einem ersten Trailer verrät Activision nun auch, wie das U-Bahn-System in Call of Duty: Warzone funktionieren wird und wie es sich auf das Spielgeschehen auswirken wird.

Zum Start von Season 6 in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare gibt es für Spieler einen neuen Weg, sich über die Karte des Battle Royale zu bewegen. Sieben U-Bahnstationen verbinden wichtige Orte in Verdansk miteinander und stehen ab dem 29. September 2020 schießwütigen Freunden des öffentlichen Nahverkehrs zur Verfügung.

Die U-Bahn hält an folgenden Stationen:

Verdansk International Airport

Lozoff Pass

Verdansk Center

Downtown/Tavorsk District

Barakett Shopping District

Verdansk Train Station

Torsk Bloc

Zur besseren Orientierung könnt ihr auf dieser Karte alle Stops und auch die Linien finden:

In allen Stationen fahren die Züge jeweils in beide Fahrtrichtungen ab. Wenn in den Stationen oder den Bahnen selbst gekämpft wird, fahren diese nicht ab, erst wenn die Schießerei zu Ende ist, setzten sich die Waggons wieder in Bewegung. Eine Fahrt in die Gaswolke könnt ihr nicht buchen, die Bahnen fahren keine Stationen an, die sich außerhalb der sicheren Zone befinden.

In den Stationen selbst findet ihr den üblichen Loot, also Waffen, Munition, Geld und Aufträge. Die Fahrten zwischen den Stationen sind die einzigen Momente in denen ihr wirklich sicher in Verdansk seid, da kein anderes Team mit euch fahren kann. Es ist also ein guter Zeitpunkt, die Waffen durzuladen, Gegenstände auszutauschen und das weitere Vorgehen zu besprechen. Außerdem bieten die Bahnen eine gute Möglichkeit, entweder einem Kopfgeld zu entkommen oder eines zu jagen.

Originalmeldung vom 23. September 2020:

CoD: Warzone – Erster Trailer zu Season 6, U-Bahn fährt endlich durch Verdansk

In einem ersten Trailer zur 6. Season von Call of Duty: Warzone und Modern Warfare wird nun endlich eine lange erwartete Map-Änderung bestätigt. Außerdem kehren bekannte Gesichter aus der Kampagne zurück.

Mit dem Trailer zu Season 6 von Call of Duty: Warzone und Modern Warfare findet eine seit Langem durch Gerüchte und Leaks bestehende Map-Änderung ihre Weg ins Spiel. Das U-Bahn-System von Verdansk wird in Betrieb genommen und bietet euch einen neuen Weg, schnell die Map zu bereisen.

Die zwei neuen Operator der Season 6 sind dafür verantwortlich, dass die U-Bahn wieder in Betrieb genommen wird. In Verdansk gibt es sieben Stationen. Wie genau die Bahn dort verkehrt und wie teuer das Monatsticket ist, hat der Trailer noch nicht verraten.

Die beiden neuen Operator sind, falls ihr die Kampagne gespielt habt, keine Unbekannten. Da wäre zum einen Farah, die Gründerin und Anführerin der Befreiungsgruppen von Urzikstan. Sie steht aber der ersten Battle Pass-Stufe zu Verfügung und bringt Missionen zur Freischaltung weiterer Skins mit. Zum anderen wird Nikolai ein neuer Operator, ein Verbündeter und Freund von Cpt. Price. Er steht erst ab Stufe 100 zur Auswahl und hat ebenfalls Missionen für neue Skins.

Die 6. Season für Call of Duty: Warzone und Modern Warfare startet am 29. September 2020.