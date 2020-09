Ihr habt erneut die Chance, einen Beta-Key für den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War zu bekommen, auf drei Arten könnt ihr an der Verlosung teilnehmen.

Falls ihr nicht zu den Vorbstellern von Call of Duty: Black Ops Cold War gehört, könnt ihr für kurze Zeit noch auf anderen Wegen an einen Beta-Key kommen. Activision verlost über mehrere Kanäle Hunderte von Keys.

Ihr könnt auf drei Arten an der Verlosung teilnehmen:

Beim letzten Mal musstet ihr noch einen Stream anschauen, dieses Mal ist der Teilnahme an der Verlosung mit ein paar Klicks erledigt. Mit dem Key bekommt ihr Zugang zur Open Beta. Die Termine und die Inhalte, die euch erwarten, findet ihr in unserem Übersichtsartikel zur Multiplayer-Enthüllung von Black Ops Cold War.

Originalmeldung vom 28. August 2020:

CoD: Black Ops Cold War – Activision verschenkt Beta-Keys für kurze Zeit

Diese Woche enthüllten Activision und Treyarch nun auch offiziell Call of Duty: Black Ops Cold War. Neben der Vorbestellung gibt an diesem Wochenende noch einen anderen Weg, um an Beta-Keys zu kommen.

Für die Beta des neuen Call of Duty müsst ihr einfach Leuten dabei zusehen, wie sie das alte Call of Duty spielen und etwas Glück haben. Wer eine Beta-Key für CoD: Black Ops Cold War haben möchte, kann bei den Championships der Call of Duty League, welche erhalten.

Vom 29. bis zum 30. August treten die besten Modern Warfare-Teams gegeneinander an. Zuschauer haben die Möglichkeit, zufällige und zeitabhängige Drops zu erhalten. Darunter sind Sprays und Embleme, es gibt am auch eine Blaupause für ein Kampfmesser.

Am interessantesten sind jedoch die 10.000 Beta-Keys, die an dem Wochenende verteilt werden. Hierfür ist es nötig, dass ihr euren Activision-Account mit der CDL-Seite verknüpft und dort eure Plattform auswählt, also Battle.net, PlayStation oder Xbox. Danach müsst ihr die Live-Streams entweder über die Website oder die Call of Duty-Companion-App verfolgen. Anleitung und Bedingungen findet ihr hier.

Diese Keys werden aber einer Minute des Zuschauen völlig zufällig verteilt.

Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020 für PS4, Xbox One und PC. Zum Release der nächsten Konsolen-Generation wird es dann eine Next-Gen-Version geben, allerdings mit Aufpreis.