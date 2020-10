In den letzten Monaten mussten wir mehr Zeit zu Hause verbringen, als uns lieb war – für einige Plattformen bedeutete das allerdings ein Aufschwung. So auch für die Seite PornHub auf der vor allem mit Final Fantasy 7 nach Ablenkung gesucht wurde.

Final Fantasy Facts

Final Fantasy VII Remake kaufen

Tifa ist die meist gesuchte „Final Fantasy“-Figur

Final Fantasy begleitet die Community bereits seit 1997 und noch heute ist die Reihe äußerst populär. Das Interesse beschränkt sich allerdings nicht nur auf das Spielen der Titel. Auch auf Pornhub ist Final Fantasy offensichtlich sehr gefragt, vor allem die weiblichen Charaktere. In einem Insight-Bericht stechen ein paar besonders heraus.

In einer Rangliste aller „Final Fantasy“-Charaktere stellte PornHub fest, dass die „Final Fantasy 7“-Mädels am beliebtesten sind, so wird auf der Plattform vor allem nach Tifa und Aerith gesucht. Auf der Liste geht es weiter mit Lightning aus Final Fantasy 13, Yuna und Lulu aus Final Fantasy 10, Jessie aus Final Fantasy 7 und Cindy aus Final Fantasy 15. Der einzig männliche Charakter, der es auf die Liste schaffte, ist Cloud aus Final Fantasy 7.

Habt ihr das Spiel schon durch und alle Waffen gefunden?

Bilderstrecke starten (25 Bilder) Final Fantasy 7 Remake: Alle Waffen und ihre Fundorte

Overwatch mausert sich zum meist gesuchten Spiel

Das sind allerdings nicht die einzigen Videospiel-Charaktere, die auf PornHub beliebt sind. Auch Jill Valentine (Resident Evil) und D.Va (Overwatch) sind regelmäßig an der Spitze der Tabelle vertreten. Bei den eigenständigen Spielen wird vor allem nach Overwatch und Resident Evil gesucht. Erst weit abgeschlagen folgen League of Legends, Fortnite und zur Überraschung auch Minecraft.

Final Fantasy X/X2 Hd Remaster [

Mal sehen, wie es im kommenden Jahr aussehen wird. Cyberpunk 2077 wäre durchaus ein Kandidat, der künftig mit aufgeführt werden könnte, oder was denkt ihr? Fehlt nach eurer Meinung ein Spiel in dieser Liste? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Facebook-Kommentare.