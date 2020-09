Bildquelle: Microsoft / Xbox / Die Simpsons

Bis ihr die Xbox Series X in den Händen halten könnt, müsst ihr euch noch etwas gedulden – ein paar Redaktionen durften sie allerdings bereits testen. Darunter die Webseite The Verge, durch die wir nun ein paar Fakten zur Konsole haben.

Xbox Series X Facts

Xbox Series X: Ladezeiten

Seit dem Beginn der Promotion für die neue Xbox-Generation hieß es, die Konsole sei so viel schneller als die Vorgängermodelle und wenn es nach Redakteur Tom Warren geht, hat das Unternehmen nicht zu viel versprochen. Spiele wie Sea of Thieves, Warframe und Destiny 2 laden auf der Xbox Series X bis zu einer Minute schneller, das ist auf Dauer gesehen, eine große Zeitersparnis. Für einen genauen Überblick veröffentlichte er eine übersichtliche Tabelle:

Xbox Series X: Game Performance und Quick Resume

Es bringt euch natürlich nichts, wenn eine Konsole zwar zügig lädt, die Qualität der Performance aber leidet. Doch auch hier gibt es Positives zu berichten.

Anfänglich ist zu sagen, dass Titel wie Destiny 2 bisher nicht für die Benutzung auf der Xbox Series X ausgelegt sind, doch auch ohne nötigen Patch sprechen Erfahrungsberichte von stotterfreiem Gameplay und von einer angenehmen Spielerfahrung, ohne lästige Einbrüche der Frame-Rate.

Ebenfalls positiv hervorgehoben wird die Funktion Quick Resume (Schnellwiederaufnahmefunktion), mit der man zwischen Spielen hin und her wechseln kann. Im Gegensatz zur Xbox One dauerte der Wechsel auf der neuen Xbox-Generation etwa fünf Sekunden, um Spiele dort fortzusetzen, wo ihr sie beendet habt. Wenn ihr euch also mal nicht entscheiden könnt, was ihr gerade spielen möchtet, müsst ihr euch nicht mehr mit lästigen Ladezeiten plagen.

Alles in allem fällt der Erfahrungsbericht von The Verge durchaus positiv aus und wenn die Xbox Series X am 10. November 2020 erscheint, könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Bis es soweit ist, findet ihr alle Informationen zur Konsole in unserer praktischen Übersicht.

