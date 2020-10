Star Wars: Squadrons macht Jugendträume wahr und lässt euch in das Cockpit eines X-Wings und Tie Fighters klettern. In der anspruchsvollen Simulation können Hobby-Piloten ihr ganzes Können beweisen und sich zahlreiche Auszeichnungen verdienen. Wir haben alle Trophäen und Erfolge des Spiels für euch zusammengefasst.

Wer die letzten Jahre über die Arcade-Raumschlachten in Star Wars Battlefront 2 gespielt hat, wird in Star Wars: Squadron buchstäblich aus allen Wolken fallen, denn das Spiel legt viel Wert auf Simulation und verlangt euch daher jede Mengen Können ab. So müsst ihr stets eure Energiezufuhr verwalten, feindlichen Lenkraketen ausweichen, eure Fluggeschwindgkeit anpassen und vor allem mit dem Rest eures Squadrons im Team agieren. Die Mühe wird allerdings mit einer ganzen Reihe Trophäen und Erfolge belohnt.

Hinweis: Um in Star Wars Squadrons euer volles Potential zu erreichen, empfehlen wir euch das Spiel mit einem Flightstick oder Joystick zu steuern. Um in Star Wars Squadrons euer volles Potential zu erreichen, empfehlen wir euch das Spiel mit einem Flightstick oder Joystick zu steuern. Folgende Modelle können wir euch empfehlen

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen und Erfolge

Insgesamt könnt ihr in Star Wars: Squadrons 48 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 9x Silber, 36x Bronze) und 47 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch alle Trophäen und Erfolge von Star Wars: Squadrons inklusive der dazugehörigen Freischaltbedingungen.

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Platinauszeichnung - Jede Trophäe in STAR WARS™: Squadrons erhalten.

Die Besten der Galaxis (Story-Modus) 15 Story auf dem Schwierigkeitsgrad Story-Modus abgeschlossen.

Die Besten der Galaxis (Standardflug) 15 Story auf dem Schwierigkeitsgrad Standardflug abgeschlossen.

Die Besten der Galaxis (Veteranenflug) 30 Story auf dem Schwierigkeitsgrad Veteranenflug abgeschlossen.

Die Besten der Galaxis (Sturzflug) 90 Story auf dem Schwierigkeitsgrad Sturzflug abgeschlossen.

Für den Job gekleidet 15 Zum ersten Mal deine Pilotin oder deinen Pilot mit einem legendären Kosmetikgegenstand ausgerüstet.

Dein ganz eigener Sternenjäger 15 Deine erste Sternenjägerkomponente erhalten.

Sonderanfertigung 30 50 Sternenjägerkomponenten erhalten.

Ich weiß es besser 15 Im Multiplayer die voreingestellte Ausrüstung eines Sternenjägers angepasst.

Eine vielversprechende Karriere 15 Pilotenstufe 10 erreicht.

Alteingesessen 30 Pilotenstufe 40 erreicht.

Guter Schuss, Grünschnabel 30 In einem Flottenkampf den finalen Schlag gegen ein feindliches Flaggschiff erzielt.

Sieg für die Neue Republik 15 10 Ranglisten-Flottenkämpfe für die Neue Republik gewonnen.

Sieg für das Imperium 15 10 Ranglisten-Flottenkämpfe für das Galaktische Imperium gewonnen.

Kampfmaschine 15 In Ranglisten-Flottenkämpfen 50 Bomben abgeworfen, um Rumpf der Großkampfschiffe zu beschädigen.

Beginn der Zeremonie 15 Deine erste Auszeichnung erhalten.

Deinen Platz gefunden 15 Deine Platzierungsspiele für die Rangliste abgeschlossen.

Jetzt gehörst du mir 15 15 Weltraumgefechte gewonnen.

Das Ziel stets vor Augen 15 15 Koop-Flottenkämpfe gegen KI gewonnen.

Gemeinsam stärker 15 Ein beliebiges Spiel mit einer Gruppe gewonnen.

Nichts für ungut 15 Die gleiche Spielerin oder den gleichen Spieler in einem Spiel 5-mal außer Gefecht gesetzt.

Eine gute Strategie 15 Dein erstes Subsystem zerstört.

Furchtlos 30 Einen Feind zerstört, während deine Rumpfintegrität bei maximal 5 % lag.

Zurück vom Abgrund 15 Mit weniger als 5 % Rumpfintegrität zum Hangar zurückgekehrt.

Ich kenne da so ein paar Manöver 40 Im Drift 10 Sternenjäger in einem Weltraumgefecht zerstört.

Den Finger am Abzug 15 Mehr als 50.000 Schaden mit Lasern in einem Spiel verursacht.

Staffeljäger 15 In Weltraumgefechten jeweils vier Sternenjäger jeder Klasse zerstört.

Nicht zu fassen 15 In einem Spiel 5 Zielerfassungen in Folge ausgewichen oder gekontert.

Die Falle ist scharf 15 In einem Spiel 5 Feinde mit Suchminen beschädigt.

Mit einem Bein im Grab 15 In Ranglisten-Flottenkämpfen 10 takt. Schilde/Versorgungsdroiden benutzt, um Verbündete zu retten.

Kreuz und quer durch die Galaxis 30 Einen Ranglisten-Flottenkampf auf jeder Karte gewonnen.

Erwischt 15 Über mehrere Weltraumgefechte hinweg 10-mal einen manövrierunfähigen Sternenjäger zerstört.

Hättest du wohl gerne 15 In Ranglisten-Flottenkämpfen 30 Raketen, Bomben oder Minen abgeschossen.

Mission erfolgreich 30 Alle Medaillen in einer Story-Mission erhalten.

Hochdekoriert 30 Alle Medaillen der Story auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad verdient.

Zwiespalt bei Fostar Haven 15 Den Prolog abgeschlossen.

Kämpfernatur 15 In Weltraumgefechten 50 Sternenjäger zerstört.

Fliegerass 30 In Weltraumgefechten 250 Sternenjäger zerstört.

Ultimative Waffe 90 In Weltraumgefechten 1.000 Sternenjäger zerstört.

Eingestampft 15 Einen Flottenkampf gegen KI gewonnen, mit beiden Großkampfschiffen und deinem Flaggschiff intakt.

Versteckte Trophäen in Star Wars: Squadrons

Insgesamt gibt es acht versteckte Trophäen, die sich alle auf die Story-Kampagne des Spiels beziehen. Dadurch wird verhindert, dass euch unbeabsichtigt einige Details und Überraschungen der Handlung vorweg genommen werden. Ihr könnt diese Erfolge freischalten, indem ihr manche der 14 Missionen unter bestimmten Bedungen abschließt oder aber optionale Auftragsziele absolviert.

Wir empfehlen die Kampagne des Spiels zunächst auf eigene Faust zu absolvieren, da der Genuss der Handlung für den Spielgenuss wichtiger ist als das Absolvieren aller Herausforderungen. Im Anschluss könnt ihr alle noch fehlenden Trophäen problemlos nachholen.

Tipp: Alle Versteckten Trophäen könnt ihr auf dem besonders leichten Schwierigkeitsgrad Story-Modus freischalten.

Zusammen, Vanguard 15 Den Kreuzer bei Cavas ohne Verstärkung zerstört.

Mit blauem Auge davongekommen 15 Die „Knapp war das nicht“-Medaille erhalten.

Temporärer Wachtposten 15 Die „Präzisionsbeschuss“-Medaille erhalten.

Schutz inmitten des Sturms 15 Den gesamten Konvoi im Zavianischen Abyss beschützt.

Flammen über Mon Cala 15 Alle Treibstoffkapseln bei Mon Cala zerstört.

Reingefallen 15 Einen Jäger der Neuen Republik nahe Sissubo mit einem Kern zerstört.

Allen Schwierigkeiten zum Trotz 15 Die „Nadelöhr“-Medaille erhalten.

Ab und davon 15 Maximale Geschwindigkeit während der Flucht bei Galitan beibehalten.

Habt ihr Probleme bei bestimmten Trophäen und Erfolgen in Star Wars: Squadrons? Dann schreibt es uns in die Kommentare und helft euch auch gegenseitig, damit ihr alle die 100% Spielabschluss oder die Platin-Trophäe freischalten könnt.

