Bildquelle: Epic Games

Könnt ihr schätzen, wie viel Zeit eures Lebens ihr mit Videospielen verbracht habt? Vermutlich nicht, doch eine britische Webseite hat sich damit auseinandergesetzt einen Bericht veröffentlicht.

Fortnite Facts

Welche Videospiele spielt ihr besonders gern?

Ihr kennt das sicherlich auch. Da setzt man sich an die Konsole oder an den PC und ruckzuck sind mehrere Stunden rum. Doch wie viel Zeit hat die Menschheit tatsächlich mit Videospielen verbracht? Die britische Webseite GAME hat kürzlich einen interessanten Bericht veröffentlicht. Darin haben sie nicht nur die Top 10 der meistgespielten Spiele herausgefiltert, sondern auch ausgerechnet, wie viel Zeit wir darin investiert haben. Sie kommen auf unfassbare 19,2 Millionen Jahre. Welche Spiele fesseln uns so?

Angeführt werden die Top 10 vom kostenlosen Koop-Survival-Shooter Fortnite. Weit abgeschlagen befinden sich dann World of Warcraft und Overwatch. Damit ist World of Warcraft, laut diesem Bericht, das meistgespielte PC-Spiel der Welt.

Habt ihr schon alle Stempelkarten in Fortnite?

Bilderstrecke starten (64 Bilder) Fortnite: Alle 63 Stempelkarten mit Freischaltbedingungen (Season 4, Kapitel 2)

Twitch: Welche Spiele werden besonders gern geschaut?

Wenn wir nicht selbst am Zocken sind, schauen wir auch gerne mal einen Stream. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren weit verbreitet und weiterentwickelt, so herrscht inzwischen sogar ein Überangebot an Kanälen, doch welche Spiele stechen heraus? Welche haben wir von August 2019 bis August 2020 besonders gern geschaut und wie lange?

Auch hier schafft es Fortnite auf den ersten Platz und ist somit das beliebteste Spiel auf der Plattform. League of Legends hat rund 80 Millionen registrierte Nutzer, die das Spiel genauso gern sehen, wie sie es spielen und GTA 5 Online schafft es auf Platz 3. Der Klassiker ist zwar schon sieben Jahre alt, doch bei Streamern und Zuschauern gleichermaßen noch immer gern gesehen.

Ihr möchtet GTA 5 Online selbst spielen? Der folgende Button bringt euch direkt zur Produktseite.

Was haltet ihr denn von den Listen? Hättet ihr gedacht, dass wir weltweit auf solche Zahlen kommen, oder empfindet ihr sie sogar noch als harmlos? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Facebook-Kommentare.