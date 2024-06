Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Ansbach & Freyja Quest lösen

Sir Ansbach und Rotmähne Freyja sind zwei Nebencharaktere in Elden Ring: Shadow of the Erdtree mit einer umfangreichen Questreihe. Um sie zu lösen, müsst ihr an verschiedenen Stellen mit ihnen sprechen und zudem die Geheimritus-Schriftrolle finden. An dieser Stelle führen wir euch durch alle Schritte der Quest.

Ansbach und Freyja finden

Rotmähne Freyja und Sir Ansbach könnt ihr schon sehr früh im Spielverlauf des DLCs finden. Lauft nach Ankunft auf der Grabfeld-Ebene Richtung Norden zur Drei-Wege-Kreuzung. Hier steht neben dem Hornherold auch Rotmähne Freyja. Lauft von hier aus Richtung Westen durch das große Tor zum Kreuz am Haupttor. Hier stehen Moore und Sir Ansbach.

Die Standorte von Freyja und Ansbach im Schattenreich (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Erschöpft bei beiden Charakteren die Dialoge. Die Quest geht allerdings erst wirklich los, nachdem die große Rune zerbrochen ist.

Große Rune zerbrechen lassen

Das Zerbrechen der Rune ist ein Story-Ereignis, das eintritt, sobald ihr entweder den Eingangsbereich zum Schattenbergfried im Norden von Scadu Altus betretet oder wenn ihr über die Hängebrücken östlich des Bonny-Dorfs lauft. Eine entsprechende Hinweismeldung am unteren Bildrand verrät euch, wenn die Rune zerbrochen ist. Sofern noch nicht geschehen, erschöpft alle Dialoge bei Freyja und Ansbach, damit diese sich zu ihrer nächsten Position im Schattenbergfried begeben.

Freyja im Schattenbergfried

Begebt euch nun in den Schattenbergfried und folgt dem Hauptweg durch das Probenlager immer weiter nach oben. Beim Ort der Gnade „Lagerhaus, sechster Stock“ werdet ihr Freyja vor dem Kamin hocken sehen. Sprecht hier mit ihr und erschöpft alle Dialoge.

Geheimritus-Schriftrolle finden

Teleportiert euch als nächstes zurück zum Ort der Gnade „Lagerhaus, dritter Stock“. Geht nach draußen und folgt dem Weg links. Im nächsten Bereich führt links von euch eine Treppe nach unten. Im anschließenden Raum auf der rechten Seite findet ihr die Geheimritus-Schriftrolle in einer Ecke auf dem Tisch.

Nehmt diese Treppe nach unten (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im Raum nach der Treppe findet ihr dann die Schriftrolle in dieser Ecke (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schriftrolle Ansbach geben

Teleportiert euch nun noch einen Ort der Gnade weiter zurück zum „Lagerhaus , erster Stock“. Auf dieser Ebene könnt ihr einen Nebenraum im hinteren Bereich betreten, wo Ansbach in einer Ecke ein Buch studiert. Sprecht ihn hier an und wählt die Option „Geheimritus-Schriftrolle überreichen“ aus.

Anschließend wählt ihr dann noch die Option „Ihm von Freyjas Entscheidung berichten.“ aus. Erschöpft alle weiteren Dialoge mit ihm, ladet einmal den Bereich neu und sprecht dann noch einmal mit Ansbach, damit er euch den „Brief für Freyja“ gibt.

Brief für Freyja übergeben

Überbringt den Brief Freyja und erschöpft alle ihre Dialoge. Zur Belohnung bekommt ihr den goldenen Löwenschild. Ihr könnt anschließend zu Ansbach zurückkehren und ihm ihre Nachricht überbringen.

Goldener Löwenschild (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ansbach gegen Leda unterstützen (Optional)

Ihr könnt jetzt weiter dem Hauptpfad folgen oder vorher noch einen optionalen Schritt durchführen, um ein paar Extrabelohnungen einzustreichen. Dafür müsst ihr euch jetzt zum Kreuz auf der Hochstraße teleportieren (nach Schloss Ensis) und mit Nadelritterin Leda sprechen. Erschöpft alle ihre Dialoge, damit sie Ansbach als ihr nächstes Ziel zur Eliminierung festlegt.

Begebt euch dann wieder zur Position von Ansbach im Probenlager. Er selbst wird verschwunden sein, aber an seiner Stelle findet ihr jetzt Rufsymbole für Leda (Rot) und Ansbach (Gold). Wählt Ansbach aus und eilt ihm in seiner Welt zur Hilfe, um das Phantom von Leda zu töten. Als Belohnung erhaltet ihr dafür Ledas Rune (Gibt 40.000 Runen) und den Langbogen von Ansbach.

Interagiert mit dem goldenen Rufsymbol, um Ansbach gegen Leda zu helfen (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wichtiger Hinweis: Den Kampf mit Ansbach gegen Leda könnt ihr nur bestreiten, wenn ihr zuvor Leda dabei geholfen habt, den Den Kampf mit Ansbach gegen Leda könnt ihr nur bestreiten, wenn ihr zuvor Leda dabei geholfen habt, den Hornherold vor dem Probenlager zu töten. Zudem ist dieser Schritt nur so lange möglich, bis ihr Messmer getötet habt!

Ansbach gegen Leda in Enir-Ilim beschwören

Habt ihr alle Schritte der Quest erfolgreich absolviert, könnt ihr Ansbach beim letzten Kampf gegen Leda in Enir-Ilim zu Hilfe rufen. Dieses Ereignis kann nicht verpasst werden. Bevor ihr mit dem roten Rufzeichen von Leda interagiert, könnt ihr das goldene Rufzeichen von Ansbach davor benutzen. Habt ihr auch Thiolliers Quest bis zu diesem Punkt absolviert, könnt ihr ihn ebenfalls rufen. Nach dem Kampf findet ihr dann unter anderem auch die Waffe und das Rüstungsset von Freyja im Kampfbereich.

Ansbach im Kampf gegen Endboss beschwören

Kurz nach dem Kampf gegen Leda könnt ihr Ansbach dann erneut als Hilfe gegen Endboss Radahn rufen. Das Beschwörungssymbol taucht direkt vor dem Nebeltor auf. Nach dem Endboss könnt ihr dann auch endlich das gesamte Rüstungsset sowie die Waffe von Ansbach von seinem Leichnam im Bossareal looten. Damit habt ihr die Quest erfolgreich abgeschlossen.

