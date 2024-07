Elden Ring: Alle Klangperlen & Klangperlenjäger finden (inkl. DLC)

Klangperlen sind besondere Schlüsselobjekte in Elden Ring, die ihr bei den Zwillingsjungferhüllen abgeben könnt, um neue Waren zum Verkauf freizuschalten. An dieser Stelle geben wir euch eine Übersicht über alle Klangperlen-Fundorte im Hauptspiel und DLC „Shadow of the Erdtree“ und wo ihr die besonderen Klangperlenjäger finden könnt.

Klangperlen in Elden Ring benutzen

Jede Klangperle, die ihr findet, solltet ihr zu den Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste bringen. Dadurch werden neue Items zum Verkauf freigeschaltet. Durch dieses System könnt ihr beispielsweise unbegrenzt Schmiedesteine kaufen, wenn ihr die entsprechenden Klangperlen findet.

Auch die meisten NPCs und Händler im Spiel tragen eine Klangperle bei sich. Wenn ihr sie also tötet, könnt ihr ihre Klangperlen bei den Zwillingsjungferhüllen abgeben und so dann immer noch auf ihre Waren zugreifen. Ihr könnt dann im Nachhinein mit Himmelstau um Vergebung bitten, wenn ihr NPCs angegriffen habt.

Alle Klangperlen im DLC „Shadow of the Erdtree“

In der Erweiterung „Shadow of the Erdetree“ könnt ihr die folgenden zehn neuen Klangperlen finden.

Moores Klangperle

Warenfreischaltung: Runenbogen (3), Zaubersichere eingelegte Leber (2), Feuersichere eingelegte Leber (2), Blitzsichere eingelegte Leber (2), Heiligsichere eingelegte Leber (2), Gut eingelegter Schildkrötenhals (1), Schwarzer Feuerfalter (8), Radafrucht (10), Rotfleischpilz (8), Weißfleischpilz (6), Blutamaryllis (4), Harzknoten (5), Pfeile, Großpfeile, Bolzen, Ballistenbolzen, Notiz: Versiegelte Geisterquellen

Runenbogen (3), Zaubersichere eingelegte Leber (2), Feuersichere eingelegte Leber (2), Blitzsichere eingelegte Leber (2), Heiligsichere eingelegte Leber (2), Gut eingelegter Schildkrötenhals (1), Schwarzer Feuerfalter (8), Radafrucht (10), Rotfleischpilz (8), Weißfleischpilz (6), Blutamaryllis (4), Harzknoten (5), Pfeile, Großpfeile, Bolzen, Ballistenbolzen, Notiz: Versiegelte Geisterquellen Fundort: Könnt ihr am Ende von Moores Quest von seiner Leiche einsammeln.

Ymirs Klangperle

Warenfreischaltung: Schimmersteinkiesel, Großer Schimmersteinsplitter, Schimmerphalanx, Carianische Phalanx, Carianischer Gegenschlag, Miriams Verschwinden, Schimmerstein-Nagel, Schimmerstein-Nägel, Flüchtiger Mikrokosmos

Schimmersteinkiesel, Großer Schimmersteinsplitter, Schimmerphalanx, Carianische Phalanx, Carianischer Gegenschlag, Miriams Verschwinden, Schimmerstein-Nagel, Schimmerstein-Nägel, Flüchtiger Mikrokosmos Fundort: Könnt ihr am Ende von Ymirs Quest erhalten, nachdem ihr ihn im Bosskampf in der Kathedrale von Manus Metyr besiegt habt.

Klangperle des Kräuterkundigen

Warenfreischaltung: Radafrucht

Radafrucht Fundort: Begebt euch zum hängenden Krug, der auf dem Weg zwischen Drachengrube und Wegpunkt am Säulengang rechts an einer Klippe hängt. Ihr müsst den Krug mit einem Bogen abschießen, damit die Klangperle darin zu Boden fällt und ihr sie einsammeln könnt.

Fundort der Klangperle des Kräuterkundigen (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Klangperle des Pilzhändlers 1

Warenfreischaltung: Pilz, Rotfleischpilz

Pilz, Rotfleischpilz Fundort: Begebt euch zum hängenden Krug, der sich am nördlichen Ende des Fluss Ellacs befindet. Wie ihr das Flussbett erreichen könnt, seht ihr auf dem Bild unterhalb. Ihr müsst den Krug mit einem Bogen abschießen, damit die Klangperle darin zu Boden fällt und ihr sie einsammeln könnt.

Fundort der Klangperle des Pilzhändlers 1 (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Klangperle des Pilzhändlers 2

Warenfreischaltung: Giftpilz, Weißfleischpilz

Giftpilz, Weißfleischpilz Fundort: Vom Fundort der Klangperle zuvor ausgehend, lauft ihr auf dem Ellac-Fluss Richting Süden bis zum Ort der Gande „Unterlauf der Ellac“. Kurz danach lauft ihr auf einer umgestürzten Säule links an einem Wasserfall vorbei. Hier hängt ein weiterer Krug mit dieser Klangperle. Ihr müsst sie erst runterschießen und dann am Boden des Flusses einsammeln.

Fundort der Klangperle des Pilzhändlers 2 (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Klangperle des Fetthändlers

Warenfreischaltung: Wurzelharz, Harzknoten

Wurzelharz, Harzknoten Fundort: Aus einem hängenden Krug südlich vom Ort der Gnade „Hochstraße zum Kirchenbezirk“. Kurz vor einem der Feuergolems könnt ihr rechts eine Gruppe von Wölfen entdecken, die diesen Krug an der Klippe bewachen.

Fundort der Klangperle des Fetthändlers (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Klangperle des Schimmelhändlers

Warenfreischaltung: Fliegenschimmel

Fliegenschimmel Fundort: Aus einem hängenden Krug direkt neben dem Ort der Gnade „Unterlauf des Klausnerflusses“. Nach dem Abschießen des Kruges, müsst ihr über die Grabsteine in der Klippenwand langsam nach unten zum Flussbett gehen, um die Klangperle einzusammeln.

Fundort der Klangperle des Schimmelhändlers (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Igons Klangperle

Warenfreischaltung: Igons Harpunen

Igons Harpunen Fundort: Könnt ihr am Ende von Igons Quest von seiner Leiche einsammeln.

Klangperle des Zauberkünstlers

Warenfreischaltung: Rabbaths Großbolzen

Rabbaths Großbolzen Fundort: Könnt ihr von einer Leiche in der Turmspitze von Rabbaths Turm looten. Ihr müsst euch allerdings von Norden her durch das Schaman-Dorf im Hinterland nähern. Hier könnt ihr euch langsam nach unten fallen lassen, um über einen Felsvorsprung auf den Balkon der Turmspitze zu springen. Drinnen müsst ihr euch dann noch eine Ebene nach unten fallen lassen, um zur Leiche mit der Klangperle zu kommen.

Fundort der Klangperle des Zauberkünstlers (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Klangperle des Kordelhändlers

Warenfreischaltung: Kordel

Kordel Fundort: Aus einem hängenden Krug an der Felswand bei der Stadt Weitblick südlich der Turmsiedlung Belurat. Diesen Ort erreicht ihr über die Klippenstraße (siehe Karte unterhalb).

Fundort der Klangperle des Kordelhändlers (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Klangperlen-Jäger finden

Bei den Klangperlenjägern handelt es sich um optionale Minibosse, die nur nachts an bestimmten Orten in der Spielwelt spawnen und jeweils ihre Klangperle als Beute fallen lassen, nachdem ihr sie besiegt habt. Diese Feinde sind äußerst stark und lassen sich am besten im Fernkampf mit Zaubern oder Anrufungen bezwingen.

Hinweis: Damit Klangperlenjäger an den im Folgenden beschriebenen Fundorten spawnen, rastet immer am nächstgelegenen Ort der Gnade, lasst die Zeit bis zum Nachteinbruch vergehen und setzt euch dann noch einmal kurz an den Ort der Gnade. Anschließend tauchen sie innerhalb der Hütten/Kirchen oder in unmittelbarer Umgebung davor auf.

#1 Hütte des Kriegsmeisters (Klangperle des Knochenhändlers)

Region: Limgrave

Limgrave Beute: Klangperle des Knochenhändlers, 2700 Runen

Klangperle des Knochenhändlers, 2700 Runen Freigeschaltete Waren: Dünne Bestienknochen (150), Schwere Bestienknochen (250)

Dünne Bestienknochen (150), Schwere Bestienknochen (250) Fundort: Spawnt nachts in der Hütte des Kriegsmeisters im Norden von Limgrave. Ritter Bernahl verschwindet und an seiner Stelle taucht der Klangperlenjäger auf.

Fundort des Klangperlenjägers in Limgrave (Elden Ring).

#2 Kirche der Gelübde (Klangperle des Fleischhändlers)

Region: Liurnia

Liurnia Beute: Klangperle des Fleischhändlers, 6000 Runen

Klangperle des Fleischhändlers, 6000 Runen Freigeschaltete Waren: Scheibe Fleisch (1000), Klumpen Fleisch (1500), Schildkrötenhals-Fleisch (1200)

Scheibe Fleisch (1000), Klumpen Fleisch (1500), Schildkrötenhals-Fleisch (1200) Fundort: Spawnt nachts in der Kirche der Gelübde östlich in Liurnia. Erscheint genau rechts neben Magie-Lehrer Miriel.

Fundort des Klangperlenjägers in Liurnia (Elden Ring).

#3 Hütte des Einsiedlerhändlers (Klangperle des Medizinhändlers)

Region: Leyndell

Leyndell Beute: Klangperle des Medizinhändlers, 24000 Runen

Klangperle des Medizinhändlers, 24000 Runen Freigeschaltete Waren: Neutralisierende Boli (1200), Blutstillende Boli (1200), Frost tauende Boli (2400), Stimulierende Boli (3000)

Neutralisierende Boli (1200), Blutstillende Boli (1200), Frost tauende Boli (2400), Stimulierende Boli (3000) Fundort: Spawnt nachts in der Hütte des Einsiedlerhändlers bei den nördlichen Stadtmauern in Leyndell.

Fundort des Klangperlenjägers in Leyndell (Elden Ring).

#4 Hütte des abgeschiedenen Händlers (Klangperle des Gravitationssteinhändlers)

Region: Caelid

Caelid Beute: Klangperle des Gravitationssteinhändlers, 60000 Runen

Klangperle des Gravitationssteinhändlers, 60000 Runen Freigeschaltete Waren: Gravitationssteinfächer (400), Gravitationssteinbrocken (600)

Gravitationssteinfächer (400), Gravitationssteinbrocken (600) Fundort: Spawnt nachts draußen vor der Hütte des abgeschiedenen Händlers im Norden von Caelid.

Fundort des Klangperlenjägers in Caelid (Elden Ring).

Klangperlen-Fundorte für Schmiedesteine & Lilien

Besonders nützlich sind die Klangperlen, die euch Schmiedesteine, Dunkelschmiedesteine, Gräbertallilien und Geistertallilien dauerhaft zum Kauf freischalten. Die folgende Tabelle gibt euch eine Übersicht zu den Fundorten dieser Klangperlen. Klickt auf die einzelnen Links für genaue Fundorte.

Klangperle Freischaltung Fundort Schmiedesteinschürfer (1) Schmiedestein 1

Schmiedestein 2

Schimmerstein-Überrest Beute vom Boss „Kristallianer“ in den Kristalltunneln von Raya Lucaria. Schmiedesteinschürfer (2) Schmiedestein 3

Schmiedestein 4

Sprengstein Beute aus der Truhe im ersten großen Bereich innerhalb der Versiegelten Tunnel auf dem Altus-Plateau. Schmiedesteinschürfer (3) Schmiedestein 5

Schmiedestein 6 In einer Truhe unterhalb der Ruinen von Zamor beim Berggipfel der Riesen. Schmiedesteinschürfer (4) Schmiedestein 7

Schmiedestein 8 Beute vom Boss „Duo der Götterskalpe“ im zerfallenden Farum Azula. Dunkelsteinschürfer (1) Dunkelschmiedestein 1

Dunkelschmiedestein 2

Schimmerstein-Überrest Beute vom Boss im Dungeon „Kristalltunnel von Sellia“ in Caelid. Dunkelsteinschürfer (2) Dunkelschmiedestein 3

Dunkelschmiedestein 4 Beute vom Boss im Dungeon „Altustunnel“ auf dem Altus-Plateau. Dunkelsteinschürfer (3) Dunkelschmiedestein 5

Dunkelschmiedestein 6 Bei einer Leiche vor der ersten Kirche von Marika beim Berggipfel der Riesen. Dunkelsteinschürfer (4) Dunkelschmiedestein 7

Dunkelschmiedestein 8

Refugiumstein Bei einer Leiche nahe dem Ort der Gnade „Sturmbalkon“ im zerfallenden Farum Azula. Dunkelsteinschürfer (5) Dunkelschmiedestein 9 Bei einer Leiche im verlassenen Tempel kurz vor der großen Brücke vom zerfallenden Farum Azula. Tallilienpflücker (1) Gräbertallilie 1

Gräbertallilie 2

Gräbertallilie 3 Beute vom Boss „Wachhund des Erdenbaumbegräbnisses“ in den Katakomben von Wyndham Tallilienpflücker (2) Gräbertallilie 4

Gräbertallilie 5

Gräbertallilie 6 Beute vom Boss „Baumgeist mit Geschwüren“ in den Katakomben des Riesengipfels. Tallilienpflücker (3) Gräbertallilie 7

Gräbertallilie 8

Gräbertallilie 9 Im Pavillon hinter dem kleinen See am südlichsten Punkt vom zerfallenden Farum Azula. Geistertallilienpflücker (1) Geistertallilie 1

Geistertallilie 2

Geistertallilie 3 Bei einer Leiche nahe des großen Pavillons kurz nach Ankunft in Nokron, der ewigen Stadt. Geistertallilienpflücker (2) Geistertallilie 4

Geistertallilie 5

Geistertallilie 6 In einer Truhe im kleinen Raum nach der Brücke im Zentrum von Nokstella. Geistertallilienpflücker (3) Geistertallilie 7

Geistertallilie 8

Geistertallilie 9 Auf dem Friedhof in Elphael, Stütze des Haligbaums.

Wie eingangs erwähnt könnt ihr neben diesen Klangperlen auch NPCs und Händler im Spiel töten und so ihre jeweiligen Klangperlen erhalten, die euch dann ihre Waren bei den Zwillingsjungferhüllen freischalten.

