Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Alle 50 Scadubaum-Fragmente finden

Mit Scadubaum-Fragmenten erhöht ihr im DLC „Shadow of the Erdtree“ von Elden Ring eure Segensstufe und könnt so im Schattenreich mehr Schaden einstecken und austeilen. An dieser Stelle zeigen wir euch, wie ihr den Segen des Scadubaums erhöhen könnt und alle 50 Fundorte für Fragmente auf der Weltkarte

Was bewirkt der Segen des Scadubaums?

Scadubaum-Fragmente werden verwendet, um die Stufe des Segens des Scadubaums zu erhöhen. Dieser Segen erhöht sowohl die Schadensnegierung eures Charakters als auch eure Angriffskraft. Dadurch erleidet ihr weniger Schaden durch feindliche Angriffe und teilt eurerseits mehr Schaden mit den eigenen Angriffen aus.

Der Anstieg wird prozentual auf eure Basiswerte angerechnet, sodass ihr unabhängig von eurer angelegten Ausrüstung immer den Segensbonus erhaltet. Wenn ein Boss oder bestimmte Feinde im Schattenreich für euch also noch zu schwierig sind, kann es sinnvoll sein, erst einmal weitere Fragmente zu sammeln und später zurückzukehren. Die durch den Segen erhöhten Werte werden gelb hervorgehoben, wenn ihr sie etwa rechts im Bildschirm des Statusmenüs einseht.

So erhöht ihr die Segensstufe

Gefundene Scadubaum-Fragmente werden wie folgt eingesetzt:

Setzt euch an einen Ort der Gnade. Wählt den Menüpunkt „Segen des Schattenreichs“ aus. Wählt den Menüpunkt „Segen des Scadubaums“ aus, um das Fragment einzusetzen und eure Stufe zu erhöhen.

Die ersten Stufen des Segens kosten euch jeweils nur ein Fragment, bei späteren Stufen müsst ihr dann aber bis zu drei Fragmente pro Level aufbringen. Die maximale Segensstufe ist bei Level 20 erreicht. Es gibt genug Fragmente im Schattenreich, um die Stufe in einem Spieldurchgang zu maximieren, allerdings wird eure aktuelle Stufe auch ins New Game Plus übertragen. Solltet ihr also nicht alle finden, könnt ihr die restlichen Fragmente im NG+ einsammeln. Bei allen bereits besuchten Fundorten spawnen dann erneut Fragmente.

Beachtet, dass der Segen des Scadubaums nur im Schattenreich aktiv ist! In den Zwischenlanden könnt ihr nicht von den verbesserten Werten des Segens profitieren.

Fundorte aller 50 Scadubaum-Fragmente

Ihr könnt Fragmente auf verschiedenste Arten sammeln. Bei Miquellas Kreuzen findet ihr etwa immer Fragmente. Zudem bekommt ihr sie als Beute von manchen Bossen oder versteckt in verschiedenen Ecken der Spielwelt. Achtet zudem immer auf untote Schattenfeinde, die einen Krug auf dem Kopf tragen. Wenn der Krug glitzert, haben sie eienn besonders wertvollen Gegenstand. Das können neben verehrten Geisteraschen auch Scadubaum-Fragmente sein.

Achtet auf untote Schatten mit Krügen auf dem Kopf. Wenn die Krüge glitzern, könnten sie ein Scadubaum-Fragment als Beute hinterlassen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte aller 50 Scadubaum-Fragmente im Reich der Schatten markiert. Weitere Erläuterungen findet ihr unterhalb der Karte. Beachtet, dass das Schattenreich deutlich vertikaler gestaltet ist als die Zwischenlande. Wenn ihr Probleme dabei habt, bestimmte Regionen zu erreichen, dann schaut in unseren Guide mit allen Gebieten und Karten, wo wir euch genaue Wegbeschreibungen in jede Region geben.

Karte mit Fundorten aller Scadubaum-Fragmente im Schattenreich (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bei Miquellas Kreuz an der Drei-Wege-Kreuzung auf der Grabfeld-Ebene. Am Fuße der Statue vor dem Zugang zum Schloss Ensis. Bei Miquellas Kreuz am Kontrollpunkt auf dem Weg durch Schloss Ensis. Bei Miquellas Kreuz vor dem Zugang zur Turmsiedlung Belurat. Bei Miquellas Kreuz innerhalb der Turmsiedlung Belurat. Am Fuße der Statue in der Kirche des Trostes im Südosten der Grabfeld-Ebene. Am Fuße der Statue in der Kirche des Trostes im Südosten der Grabfeld-Ebene. Beute vom untoten Schatten mit Krug bei den Gräbern östlich auf der Grabfeld-Ebene. Bei Miquellas Kreuz auf der Hochstraße direkt nach Schloss Ensis in Scadu Altus. Am Fuße der Statue in der Kirche des Kreuzzuges im Westen von Scadu Altus. Am Fuße der Statue in der Kirche des Kreuzzuges im Westen von Scadu Altus. Bei Miquellas Kreuz auf dem Säulengang südöstlich von Schloss Ensis. Bei Miquellas Kreuz bei den Ruinen von Moorth in Scadu Altus. Am Fuße der Statue vor dem Eingang zur Höhle nördlich der Ruinen von Moorth in Scadu Altus. Innerhalb der Kirchenruinen im Südosten des Abgrundwalds. Innerhalb der Kirchenruinen im Südosten des Abgrundwalds. Bei Miquellas Kreuz innerhalb des Dungeons „Riss im Steinsarg“ ganz im Süden des Schattenreichs. Bei Miquellas Kreuz südlich am himmelblauen Ufer. Bei Miquellas Kreuz östlich der Festung des Tadels in Scadu Altus. Am Fuße der Statue im kleinen Camp westlich der Ruinen von Moorth in Scadu Altus. Bei Miquellas Kreuz im 3. Stock des Lagerhauses im Schattenbergfried. Bei Miquellas Kreuz in den uralten Ruinen von Rauh. Am Fuße der Statue beim Hintertor des Schattenbergfrieds. Beim Scadubaum-Kelch nördlich hinter dem Schattenbergfried. Beim Scadubaum-Kelch nördlich hinter dem Schattenbergfried. Beim Scadubaum-Kelch nördlich hinter dem Schattenbergfried. Beim Scadubaum-Kelch nördlich hinter dem Schattenbergfried. Beim Scadubaum-Kelch nördlich hinter dem Schattenbergfried. Bei Miquellas Kreuz im Spiralturm von Enir Ilim. Beute vom goldenen Flusspferd, dem ersten Boss im Schattenbergfried. Beute vom goldenen Flusspferd, dem ersten Boss im Schattenbergfried. In einer Höhle mit Halbmenschen im Norden des himmelblauen Ufers. Auf dem Weg zum Klingendrachengipfel. Beute vom goldenen Flusspferd in Charos versteckten Grab. Bei einer Leiche in den Ruinen der Tempelstadt. Beim Steinsarg am Fuße des Wasserfalls südlich der Wasserstelle des Schlosses. Beute vom ersten goldenen Flusspferd bei der Wasserstelle. Am nördlichen Rand des Abgrundwalds. Beute vom untoten Schatten mit Krug in den uralten Ruinen von Rauh. Beute vom goldenen Flusspferd in den uralten Ruinen von Rauh. Am Fuße eines Altars in den uralten Ruinen von Rauh. Im nordwestlichen Turm des Schattenbergfrieds kurz vor Messmer. Auf dem Arm der Statue im Wasser am Boden des Schattenbergfrieds. Zwischen Enir Ilim und der Turmsiedlung Belurat. Bei einem Altar nahe dem Spiralturm in Enir Ilim. Beim Ort der Gnade „Vorraum der Reinigungskammer“ in Enir Ilim. Beute vom untoten Schatten mit Krug südlich der Turmsiedlung Belurat. Beute vom zweiten goldenen Flusspferd bei der Wasserstelle. Bei einer Statue am Weg durchs Soldatenlager, das zum Schattenbergfried führt. Beute vom untoten Schatten mit Krug südlich in den Ruinen von Moorth.

