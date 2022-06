Nepheli Loux ist ein NPC in Elden Ring, für die ihr eine mehrteilige Questreihe lösen könnt. Ihr könnt die Kriegerin an verschiedenen Stellen im Spiel treffen und ihre Mission auf unterschiedliche Arten beenden. In unserem Walkthrough verraten wir euch, wie ihr Nephelis Quest lösen könnt und was passiert, wenn ihr ihr Seluvis‘ Trank gebt.

Nepheli in Schloss Sturmschleier

Das erste Mal könnt ihr in Schloss Sturmschleier auf Nepheli treffen. Östlich vom Ort der Gnade „Kammer auf Aufzugsseite“ könnt ihr auf dem langen Weg, der euch zu dem großen Troll auf der Treppe führt, rechts einen Nebenraum betreten, in dem Nepheli bei einem toten Ritter steht.

Kurz vor Godrick könnt ihr in Schloss Sturmschleier erstmals auf Nepheli treffen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sprecht mit Nepheli und erschöpft alle Dialoge. Dadurch könnt ihr sie anschließend für den Kampf gegen Godrick den Verpflanzten als Hilfe beschwören. Ihr goldenes Rufsymbol befindet sich direkt vor dem Bossareal.

Nepheli in der Tafelrundfeste

Nachdem ihr Godrick besiegt und das erste Mal mit Gideon Ofnir in der Bibliothek der Tafelrundfeste gesprochen habt, taucht Nepheli vor dem Zimmer von Gideon auf. Sie steht schräg gegenüber von Ensha. Sollte sie bei euch nicht auftauchen, stellt sicher, nach dem ersten Gespräch mit Gideon die Tafelrundfeste erneut zu laden. Eventuell müsst ihr auch mindestens 1-mal am Ort der Gnade rasten, der nach dem Sieg über Godrick im Bossareal freigeschaltet wird.

Nephelis erster Standort in der Tafelrundfeste (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sprecht hier mit Nepheli, damit sie euch als Belohnung für den Sieg über Godrick den Arsenaltalisman gibt. Dieser erhöht euer maximales Ausrüstungsgewicht.

Nepheli im Dorf der Albinaurics

Das nächste Mal könnt ihr Nepheli beim Aufgang zum Dorf der Albinaurics im Südwesten von Liurnia treffen. Das Dorf erreicht ihr, wenn ihr in den dunklen Bereich unter dem Berg reitet. Lauft dann hier links an der Wand hoch zum Dorf. Auf dem Weg dahin kommt ihr automatisch an Nepheli vorbei, die links unter der großen Brücke bei einer Lichtquelle kniet.

Das Dorf der Albinaurics liegt unter dem Berg, daher ist es auf der Karte von oben nicht zu sehen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Erschöpft erneut alle Dialoge von Nepheli und kämpft euch dann weiter durch das Dorf, bis ihr am Ende zum Boss „Maltöter“ gelangt der beim großen Lagerfeuer steht. Kurz vor diesem Bosskampf könnt ihr erneut das goldene Rufzeichen von Nepheli aktivieren, damit sie euch bei diesem Kampf hilft.

Seluvis‘ Trank erhalten

Bevor ihr nun Nephelis Quest weiter verfolgt, solltet ihr zunächst mit Seluvis sprechen. Verfolgt dafür Rannis Quest und kämpft euch durch das Anwesen von Caria im Nordwesten von Liurnia. So gelangt ihr zum Bereich „Drei Schwestern“ mit Rannis Turm. Sprecht mit der Hexe in der Turmspitze und bietet ihr eure Dienste an. Anschließend müsst ihr im Turm mit den Spektralformen von Iji, Blaidd und Seluvis sprechen.

Der Weg zu Rannis und Seluvis‘ Turm (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Danach könnt ihr nun Seluvis‘ Turm weiter südlich betreten und hier mit dem Zauberer sprechen, um seine Quest zu starten. Er gibt euch das Item „Seluvis‘ Trank“, welchen ihr Nepheli verabreichen sollt.

Nepheli Trank geben oder nicht?

Kehrt nun zurück in die Tafelrundfeste und geht bei Schmied Hewg die Treppe nach unten. Hier kniet Nepheli links bei der Wand. Sie wirkt niedergeschlagen und ihr kriegt nicht viel aus ihr heraus. Sprecht daher mit Gideon und wählt bei ihm die Dialogoption „Nephelis Verzweiflung“.

Anschließend könnt ihr wieder mit Nepheli sprechen und die Dialogoption „Ich habe von Gideon gehört.“ wählen. Nun könnt ihr Nepheli den Trank von Seluvis geben, wenn ihr wollt. Gebt ihr Nepheli den Trank, ist sie nicht mehr ansprechbar und verlässt die Tafelrunde. Ihre Quest endet dann an dieser Stelle und ihr könnt sie später als Puppe in Seluvis‘ geheimen Labor wieder finden. Wollt ihr die Geisterasche von Nepheli haben, müsst ihr ihr den Trank geben.

Wollt ihr Nepheli den Trank nicht geben, sprecht erneut mit Gideon und wählt die Dialogoption „Zeigt ihm Seluvis‘ Trank“. Er schlägt euch dann vor, dass ihr ihm den Trank überlasst, damit er Seluvis eine Lektion erteilen kann. Beachtet, dass ihr Seluvis‘ Trank auch dem Dungfresser geben könnt. Dadurch erhaltet ihr die Puppe des Dungfressers. Ihr könnt Seluvis übrigens anlügen und seine Quest weiterführen, auch wenn ihr Nepheli den Trank nicht gegeben habt.

Sturmfalkenkönig finden

Um Nephelis Quest zu einem guten Ende zu führen, müsst ihr den Sturmfalkenkönig finden. Dazu müsst ihr einen magischen Schwertschlüssel finden und ihn beim höchstgelegenen Portal der vier Glockentürme im Westen von Liurnia benutzen. Dieses bringt euch zurück zur Kapelle der Erwartung, wo das Spiel begonnen hat.

Rechts neben dem Eingang zur Kapelle gibt es eine Gittertür, die nun offen ist und euch nach oben führt, wo ihr die Geisterasche vom Sturmfalkenkönig einsammeln könnt. Die Asche des Sturmfalken Deenh könnt ihr hier übrigens auch finden.

Dieser Durchgang führt euch zum Sturmfalkenkönig (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Fundorte von magischen Schwertschlüsseln und der Portale zeigen wir euch auch im folgenden Video.

Nepheli finden und Quest abschließen

Sprecht nun wieder mit Nepheli und übergebt ihr den Sturmfalkenkönig. Sie freut sich sehr darüber, bleibt aber weiterhin in der Tafelrundfeste und die Quest scheint nicht mehr weiter zu gehen. Ihr könnt sie nun für den Kampf gegen den goldenen Schatten von Godfrey im Refugium des Erdenbaums in Leyndell beschwören.

Damit ihr Nephelis Quest abschließen könnt, müssen im weiteren Spielverlauf folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

Schließt die Quest von Kenneth Haight bis zu dem Punkt ab, bei dem er auf den Mauern seiner Festung steht.

Sprecht mit Gideon über Nepheli, nachdem ihr ihr den Sturmfalkenkönig gegeben habt.

über Nepheli, nachdem ihr ihr den Sturmfalkenkönig gegeben habt. Tötet „Morgott, König des Mals“ beim Eldenthron in der königlichen Hauptstadt Leyndell.

beim Eldenthron in der königlichen Hauptstadt Leyndell. Rastet 1-mal beim Ort der Gnade „Godrick, der Verpflanzte“ vor dem Thronsaal in Schloss Sturmschleier, nachdem ihr Morgott besiegt habt. Eine Teleportation dorthin reicht nicht aus, ihr müsst euch mindestens 1-mal an den Ort der Gnade setzen.

Sind alle diese Voraussetzungen erfüllt, spawnen nun vor euch im Thronsaal von Schloss Sturmschleier Nepheli, Kenneth Haight und Torwächter Gostoc. Gostocs und Kenneths Anwesenheit ist dabei optional. Solltet ihr sie zuvor getötet oder ihre Quests nicht absolviert haben, könnt ihr Nephelis Quest dennoch abschließen.

Nephelis Quest endet im Thronsaal von Schloss Sturmschleier (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sprecht mit Nepheli, um ihre Quest zu beenden. Als Belohnung gibt sie euch einen der uralten Drachenschmiedesteine, mit dem ihr eure normalen Waffen auf die höchste Stufe +25 verbessern könnt.

