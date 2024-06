Elden Ring: Legendäres Souls-Feature wird im DLC umgekrempelt

Der DLC für Elden Ring steht kurz vor der Tür und die Fans sitzen auf glühenden Kohlen. FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki verrät im Interview jetzt, dass auch in den Schattenlanden wieder ein besonders herausforderndes Feature auf die Befleckten wartet. Achtung: Die News enthält leichte Spoiler zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Elden Ring: Auch der DLC hat einen Giftsumpf

Auch wenn jedes Spiel von FromSoftware neue Features in den Mix wirft, können Fans inzwischen doch schon relativ gut einschätzen, was sie im neuen Spiel des Entwicklers erwarten wird. Da wären tödliche Bosse, NPCs mit kryptischen Monologen und zum Abschluss natürlich die berüchtigten Giftsümpfe.

Anzeige

Elden-Ring-Schöpfer Hidetaka Miyazaki hat bereits bestätigt, dass ihr auch im DLC Shadow of the Erdtree wieder auf ein Gebiet stoßen werdet, in dem ihr euch nur langsam bewegen könnt und das euch vergiftet, wenn ihr zu lange in ihm steht. Der FromSoftware-Boss weiß allerdings auch, dass im Hauptspiel bereits einige Giftsümpfe zu finden sind. Im Interview mit CNET verrät er, was das für die Erweiterung bedeutet.

Anzeige

Was giftige Sümpfe angeht, habe ich im Hauptspiel von Elden Ring wohl schon etwas übertrieben. Ich versuche also, einige Lehren daraus zu ziehen. Und man kann sagen, dass die Version im DLC, die ich bereits bestätigt habe, eine Menge dieser Lehren umsetzt.

Miyazaki kann es einfach nicht lassen:

Form Software braucht einfach seine Sümpfe Abonniere uns

auf YouTube

Anzeige

Elden Ring: Giftsümpfe weniger tödlich – doch ihr sterbt trotzdem

Miyazaki führt weiter aus, dass das Konzept des Giftsumpfes angepasst wurde. Was das genau bedeutet, verrät er allerdings noch nicht. Stattdessen nimmt er sich die NPCs in Elden Ring zum Vorbild und gibt eine höchst kryptische Antwort:

Zwischen dem, was es gibt und dem, was es nicht gibt, versuche ich diesmal, mir verschiedene Arten vorzustellen, wie ich als Spieler sterben oder getötet werden möchte. Dieser Ausdruck meiner selbst ist also in den Giftsumpf geflossen.

Abschließend gibt er zumindest den Hinweis, dass ihr womöglich nicht so häufig am Giftsumpf selbst sterben werdet, es dafür aber andere Gameplay-Elemente gibt, die euch ins virtuelle Grab befördern können.

Anzeige

Was das genau bedeutet werdet ihr selbst herausfinden müssen, wenn Elden Ring Shadow of the Erdtree am 20. Juni erscheint. Schon davor hat FromSoftware dem Hauptspiel noch ein höchst praktisches Update spendiert.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree an:

Elden Ring Shadow of the Erdtree – offizieller Gameplay-Reveal-Trailer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.