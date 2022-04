Latenna die Albinauric ist ein NPC in Elden Ring, die eine kleine Quest für euch hat. Ihr sollt sie ins Land von Miquellas Haligbaum bringen und bekommt dafür am Ende auch eine Belohnung. In unserem Quest-Walkthrough zu Latenna zeigen wir euch die Lösung.

Elden Ring Facts

Den kompletten Walkthrough zur Latenna-Quest könnt ihr euch im folgenden Video anschauen. Darunter folgt der Guide in Textform.

Elden Ring: Walkthrough zur Latenna-Quest Abonniere uns

auf YouTube

1. Schritt: Albus finden

Ab 0:00 im Video

Das erste Mal erfahrt ihr von Latenna durch NPC Albus, der sich als Gefäß im Dorf der Albinaurics im Südwesten von Liurnia unterhalb des großen Bergs getarnt hat. Er gibt euch die rechte Hälfte des Geheimen Haligbaummedaillons (Im verlinkten Guide seht ihr den genauen Fundort) mit der Bitte, sie an die junge Albinauric Latenna weiter zu geben.

2. Schritt: Latenna finden

Ab 3:37 im Video

Latenna befindet sich ebenfalls in Liurnia. Sie sitzt vor der Hütte des schlummernden Wolfs. Um diesen Ort zu erreichen, müsst ihr aber erst im Süden von Liurnia den optionalen Dungeon „Kristallhöhle am See“ absolvieren. Nach dem Bosskampf kommt ihr dann auf der anderen Seite bei der Hütte des schlummernden Wolfs wieder hinaus, wo es auch einen Ort der Gnade gibt.

Latenna und ihren Wolf Lobo könnt ihr direkt nach Durchquerung der Kristallhöhle am See treffen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Latenna und ihr Wolf Lobo sitzen direkt vor der Hütte. Wenn ihr sie ohne die Medaillonshälfte von Albus ansprecht, wird sie euch zunächst abweisen. Ihr müsst ihr das Medaillon zeigen, um ihre Quest zu starten.

Sie stellt sich vor und bittet euch, sie ins Land von Miquellas Haligbaum zu bringen. Nehmt ihre Bitte an, damit sie sich euch als Geisterasche anschließt. Fortan könnt ihr sie als Hilfe in Kämpfen beschwören.

Als Fernkämpferin greift sie mit dem Bogen an und verschießt damit drei magische Pfeile auf einmal. Ohne ihren Wolf Lobo kann sie sich allerdings nicht von der Stelle bewegen. Ihr platziert sie also am besten wie ein Geschütz an hoch gelegenen Stellen. Dank ihrer enormen Reichweite, kann sie auch aus größten Distanzen angreifen. Befinden sich Wölfe in der Nähe, kann sie diese zähmen und reiten. Leider gibt es aber kaum Beschwörungsgebiete im Spiel, wo es gleichzeitg auch Wölfe gibt.

3. Schritt: Verstecktes Schneegebiet freischalten

Beim Land von Miquellas Haligbaum handelt es sich um das Geweihte Schneefeld westlich vom Berggipfel der Riesen. Dieses könnt ihr mit dem Aufzug von Rold erreichen, dafür müsst ihr aber nun zunächst noch die linke Hälfte vom Geheimen Haligbaummedaillon in Schloss Sol finden (Im verlinkten Guide seht ihr den genauen Fundort). Latenna wird sich übrigens auch bei euch melden, sobald ihr euch Schloss Sol nähert und euch einen Hinweis auf den Fundort geben.

Möglicher Questabbruch: Damit ihr Latennas Quest starten und beenden könnt, müsst ihr ihr das Medaillon zeigen, bevor ihr die zweite Hälfte in Schloss Sol gefunden habt. Ist das Medaillon vollständig, ohne dass ihr zuvor jemals mit Latenna in Liurnia gesprochen habt, wird sie dort sterben und nur ihre Geisterasche bleibt zurück.

4. Schritt: Verfallende Ruinen der Abtrünnigen finden

Ab 6:00 im Video

Habt ihr das geheime Medaillon beim Aufzug von Rold eingesetzt und seid im Geweihten Schneefeld angekommen, wir Latenna sich erneut bei euch melden und sagen, dass ihr nah am Ziel eurer Reise seid. Begebt euch zum nördlichsten Punkt der Region, wo sich die Verfallenden Ruinen der Abtrünnigen befinden.

Am nördlichsten Punkt des Geweihten Schneefelds findet ihr Latennas Schwester (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hier seht ihr am Ende der Ruinen schon von weitem die große albinaurische Frau sitzen. Nähert ihr euch, könnt ihr über die Tasteneinblendung Latenna rufen und sie so mit ihrer Schwester wieder vereinen. Damit habt ihr Latennas Quest erfolgreich abgeschlossen.

Belohnung für den Questabschluss

Redet mit Latenna, um als Belohnung einen Uralten Drachendunkelschmiedestein zu erhalten, mit dem ihr besondere Waffen auf die maximale Stufe +10 verbessern könnt. Latenna bleibt euch übrigens darüber hinaus als Geisterasche erhalten und ihr könnt sie weiterhin für Kämpfe beschwören.

Wie gut kennst du Dark Souls? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).