Elden Ring: FromSoftware fixt mal eben den nervigsten Bosskampf im Spiel

Der DLC zu Elden Ring ist endlich da. Shadow of the Erdtree bringt ein komplett neues Gebiet, in dem sich natürlich auch tödliche Bosse tummeln. FromSoftware hat allerdings auch das Hauptspiel nicht vergessen und verbessert einen frustrierenden Kampf.

Finaler Bosskampf von Elden Ring verbessert

Achtung: Die News enthält Spoiler zum finalen Boss von Elden Ring

Mit Shadow of the Erdtree geht FromSoftware noch einmal aufs Ganze. Der DLC für Elden Ring ist die am besten bewertete Neuerscheinung des Jahres 2024 und die beliebteste Erweiterung überhaupt. Kurz vor dem Launch hat Entwickler FromSoftware noch ein Gratis-Update veröffentlicht, das auch das Hauptspiel verbessert. Die wichtigste Neuerung: Ihr könnt euer treues Ziegenpferd Torrent jetzt auch im finalen Bosskampf einsetzen.

FromSoftware macht das Duell gegen die Eldenbestie dadurch wesentlich angenehmer. Der Kampf findet in einer riesigen Arena statt, in der sich die Bestie ständig teleportiert und aus der Entfernung goldene Laserstrahlen abfeuert. Ihr verbringt also mehr Zeit damit, dem Wurm hinterherzurennen als tatsächlich zu kämpfen. Auf Torrent könnt ihr die Distanz jetzt viel schneller überwinden und sogar effektiver ausweichen. Eine tolle Änderung, mit der FromSoftware auch einen Wunsch der Fans erfüllt (Quelle: Elden Ring Patch Notes).

Der Kampf gegen die Eldenbestie macht jetzt wesentlich mehr Spaß. Der Doppel-Bosskampf am Ende des Spiels bleibt trotzdem knifflig, wie ihr in unserem Boss-Ranking für Elden Ring sehen könnt:

Das steckt im Patch für Elden Ring

Im neuen Patch für Elden Ring steckt auch eine weitere wichtige Verbesserung, die das Hauptspiel und den DLC betrifft. Kürzlich eingesammelte Items werden im Inventar jetzt mit einem Ausrufezeichen markiert. Allerdings müsst ihr das hilfreiche Feature zuerst in den Einstellungen aktivieren.

Dank des Gratis-Updates könnt ihr jetzt sofort erkennen, welche neuen Items in Shadow of the Erdtree stecken. In unserem Test verraten wir euch, wie gut die große Erweiterung für Elden Ring gelungen ist

Schaut euch hier den Trailer für Elden Ring: Shadow of the Erdtree an:

Elden Ring Shadow of the Erdtree – offizieller Gameplay-Reveal-Trailer

