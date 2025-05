Bill Gates knöpft sich Elon Musk vor – und trifft voll ins Schwarze

Bill Gates macht Elon Musk für den Tod von Kindern in armen Ländern verantwortlich. Hintergrund ist die radikale Kürzung der US-Entwicklungshilfe unter Musks Einfluss – und Gates’ Plan, sein gesamtes Vermögen für wohltätige Zwecke einzusetzen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bill Gates greift Elon Musk frontal an

Bill Gates hat Elon Musk erneut öffentlich angegriffen – und zwar so scharf wie nie zuvor. In Interviews mit der Financial Times und bei The Late Show von Stephen Colbert warf der Microsoft-Mitgründer dem Tesla-Chef vor, mit seiner Beteiligung an den Kürzungen der US-Entwicklungshilfe „die ärmsten Kinder der Welt zu töten“. Konkret sprach Gates davon, dass wichtige Impfprogramme, Medikamente und Nahrungsmittel wegen der abrupten Kürzungen nicht mehr geliefert werden könnten.

Anzeige

Musk hatte als Initiator der sogenannten Doge-Abteilung für Effizienz in der US-Regierung unter anderem die zentrale US-Entwicklungshilfeagentur USAID abgewickelt. Diese hatte in der Vergangenheit Projekte in Afrika finanziert, um die HIV-Übertragung von Müttern auf ihre Kinder zu verhindern. Musk war irrtümlich davon ausgegangen, dass die Gelder nach Gaza geflossen seien – ein folgenschwerer Irrtum, wie Gates erklärt: „Ich würde ihn gerne mit den infizierten Kindern in Mosambik konfrontieren“.

Gates selbst plant derweil, bis 2045 rund 200 Milliarden US-Dollar für Gesundheits- und Bildungsprojekte auszugeben – das gesamte verbleibende Vermögen seiner Stiftung. Danach soll die Gates Foundation geschlossen werden. Ziel sei es, möglichst viele globale Probleme wie HIV, Polio und Kindersterblichkeit nachhaltig zu lösen, bevor politische Kürzungen wie die von Musk alles wieder zunichte machten.

Anzeige

Musk: Gates ist ein „riesiger Lügner“

Musk hat in seinem eigenen sozialen Netzwerk kurz und knapp auf die Vorwürfe reagiert. Gates sei nichts anderes als ein „riesiger Lügner“. Welche Anschuldigungen konkret aus welchen Gründen nicht stimmen sollen, ließ Musk unbeantwortet.