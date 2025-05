Tesla verliert den Anschluss: Neues Model Y floppt bei deutschen Kunden

Tesla wollte mit dem neuen Model Y zurück in die Erfolgsspur, doch dieser Plan ist klar misslungen. Anstelle eines Comebacks ist ein deutlicher Absturz zu verzeichnen. In Deutschland droht der Marke ein Bedeutungsverlust.

Tesla: Neues Model Y fällt aus den Top 20

Im April wurde das überarbeitete Model Y von Tesla erstmals in größerem Stil ausgeliefert. Die Neuzulassungen in Deutschland blieben allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurück. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt wurden hierzulande gerade einmal 639 Exemplare registriert – weniger als halb so viele wie im März. Damit fällt das Model Y aus den Top 20 der meistverkauften Elektroautos in Deutschland.

Noch drastischer fällt der Rückgang beim Model 3 aus, das mit 238 Einheiten stark an Sichtbarkeit verliert. Auch die Modelle X und S spielen in Deutschland faktisch keine Rolle mehr. Im April kamen sie gemeinsam nur noch auf zwölf Neuzulassungen.

Teslas Strahlkraft in Deutschland hat extrem nachgelassen, was auch an den politischen Eskapaden des CEOs liegt. Laut dem Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer ist Tesla zudem „langweilig geworden“. Auch seien die Konditionen des E-Auto-Pioniers einfach „nicht attraktiv genug“ (Quelle: Handelsblatt).

Ein verbessertes Fahrwerk, ein zweiter Bildschirm und gezielte Komfort-Updates sollten dem aufgefrischten Tesla Model Y eigentlich neue Impulse verleihen. Doch genau das ist offenbar nicht gelungen. Der Markt reagiert äußerst verhalten, neue Gewerbekunden hat Tesla auch nicht gewinnen können.

VW-Konzern dominiert den E-Auto-Markt

Im Gegensatz zu Tesla hat VW im April beeindruckende Zahlen vorgelegt. Die sechs meistverkauften Elektroautos in Deutschland stammen aus dem Volkswagen-Konzern. An der Spitze des Rankings steht der VW ID.7 mit 3.133 Neuzulassungen, gefolgt vom ID.3 und dem ID.4/5. Auch andere erfolgreiche Modelle wie der Skoda Enyaq und der Cupra Born zeigen, wie breit der Konzern inzwischen aufgestellt ist.

