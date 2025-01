Mehr Reichweite: Tesla stellt neues Model Y vor

Tesla hat das Model Y in einer überarbeiteten Version zunächst exklusiv in Asien vorgestellt. Zu den Änderungen gehören ein leicht verändertes Design und eine größere Reichweite. Auch mehr Komfort soll es geben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Tesla: Update des Model Y startet in Asien

Tesla hat mit der Markteinführung des überarbeiteten Model Y in Asien begonnen. Das Elektro-SUV wird dort als „Launch Series“ in zwei Varianten angeboten. Neben kleineren Designänderungen will das Modell mit einigen technischen Verbesserungen punkten – so erhöht sich die Reichweite laut Tesla je nach Modell um bis zu 31 Kilometer.

Anzeige

In der neuen Version kehrt zudem der klassische Blinkerhebel zurück. Den hatten manche Fahrer des E-Autos nach der Umstellung auf Tasten vermisst. Auch optisch bringt das Update etwas Neues: Eine durchgehende Lichtleiste an Front und Heck sowie hinten ein modernerer Tesla-Schriftzug lassen das Model Y futuristischer wirken. Gleichzeitig erinnert das Design ein wenig an den Cybertruck, vor allem durch die Linienführung.

Im Innenraum hat Tesla den Komfort für die Insassen erhöht: Die Rücksitze wurden verlängert und die Kopfstützen verbreitert. Zudem sorgt eine verbesserte Geräuschdämmung für ein ruhigeres Fahrerlebnis, kündigt der Hersteller an. Die Anzahl der Lautsprecher wurde auf 16 erhöht (Quelle: Teslamag).

Anzeige

Der neu gestaltete Innenraum des Tesla Model Y. (© Tesla)

Technisch hält Tesla an der bisherigen Batteriestruktur mit 400 Volt fest. Dennoch erreicht das Model Y in der Topversion nun eine Reichweite von 719 Kilometern (nach chinesischer Norm). Auch die Basisversion legt leicht zu und kommt auf 593 Kilometer.

Markteinführung in Europa steht bevor

Während das neue Model Y in Asien bereits vorbestellt werden kann, warten europäische Kunden noch auf den Verkaufsstart. Das Fahrzeug wird aber bereits in der deutschen Gigafactory in Grünheide produziert. Es ist davon auszugehen, dass die Markteinführung in Europa nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Anzeige

Tesla stellt nicht nur E-Autos her:

Dächer, Hunde und Auto im Weltall: 7 Tesla Fun-Facts Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.