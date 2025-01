Die Top 10 gefährlichsten Straßen in Thüringen: Hier müssen Autofahrer aufpassen

Thüringen ist das Bundesland mit den wenigsten Unfällen pro Einwohner. Dennoch gibt es auch hier einige gefährliche Straßenabschnitte.

Top 10 der gefährlichsten Straßen in Thüringen

Die Versicherung Allianz direct hat die Unfallstatistiken aus dem Jahr 2023 ausgewertet. In Thüringen kam es auf den folgenden Straßen am häufigsten zu Unfällen:

Magdeburger Allee in Erfurt – 16 Unfälle B85 bei der Gemeinde Kyffhäuserland – 15 Unfälle Weimarische Straße in Erfurt – 14 Unfälle Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen – 13 Unfälle Stadtring Süd-Ost in Gera – 12 Unfälle A4 bei Stadtroda – 11 Unfälle A38 bei Nordhausen – 11 Unfälle B85 bei Saalfeld/Saale – 11 Unfälle Stadtrodaer Straße in Jena – 11 Unfälle Straße des Friedens in Gera – 11 Unfälle

Thüringens Unfallschwerpunkte

Sieht man sich die Statistik genauer an, fällt auf, dass die meisten Unfälle auf Hauptverkehrsstraßen und Autobahnen stattfanden. Zur ersten Gruppe gehört die Magdeburger Allee in der Landeshauptstadt Erfurt. Dort ereigneten sich im Jahr 2023 16 Unfälle. Ebenso viel befahren ist die Bundesstraße B85, die gleich zwei Mal in den Top 10 der gefährlichsten Straßen in Thüringen auftaucht.

Der Freistaat wird außerdem von mehreren Autobahnen durchquert. Dabei bilden die beiden Ost-West-Verbindungen A4 und A38 zwei Unfallschwerpunkte. Dort kam es 2023 jeweils zu elf Unfällen mit je einem Todesopfer. Auch auf dem Stadtring Süd-Ost in Gera kam ein Verkehrsteilnehmer ums Leben. Bei allen anderen Verkehrsunfällen blieb es bei verletzten Personen oder Blechschäden.

Wie ihr insbesondere längere Fahrten sicherer gestalten könnt, erfahrt ihr im Video.

Verkehrssicherheit: Tipps für den Urlaub

Risiken minimieren

Ein hohes Verkehrsaufkommen erhöht das Risiko für einen Autounfall. Das zeigt die Unfallstatistik ganz klar. Nicht umsonst tauchen die Haupteinfallstraßen in die großen Städte Erfurt und Gera ebenso unter den Top 10 der Unfallschwerpunkte auf wie viel befahrene Bundesstraßen und Autobahnen.

Wo sich die Wege vieler Verkehrsteilnehmer kreuzen, ist viel Aufmerksamkeit gefragt. Was zu tun ist, falls es dennoch zu einem leichten Unfall gekommen ist, erfahrt ihr in unserem Artikel zu Pannenhilfe & Schadenmeldung.

