Die Top 10 gefährlichsten Straßen in Bremen: Hier ist Vorsicht gefragt

Auf manchen Straßen kracht es immer wieder. Wir hören häufig von den gleichen Orten in den Verkehrsnachrichten und wissen, wo wir bei uns in der Gegend aufpassen müssen. Wie sieht es in Bremen aus?

Allianz-Statistik zu Unfällen in Deutschland

Die Allianz Direct führt jährliche Statistiken zu Unfällen. Dabei werden nur Unfälle verzeichnet, bei denen es auch zu Verletzungen gekommen ist. Reine Blechschäden sind kein Teil dieser Statistik. Deutschlandweit wurden im Jahr 2023 291.890 Unfälle mit Personenschäden gemeldet. Was sagt die Statistik über Bremen?

Unfälle in Bremen

Im kleinsten und bevölkerungsärmsten Bundesland Bremen wurden 2023 insgesamt 2709 Unfälle mit Personenschäden gemeldet. 2409 davon gingen mit leichten Verletzungen halbwegs glimpflich aus. Bei 289 Unfällen wurden schwere Verletzungen gemeldet. 11 Unfälle hatten leider Todesfälle zur Folge.

Unfallschwerpunkte in Bremen

Die Unfallschwerpunkte in Bremen sind durch die kompakte Größe im gesamten Stadtgebiet und Bremerhaven zu finden. Wir listen euch die zehn unfallträchtigsten Straßen in Bremen auf:

Kirchhuchtinger Landstraße (Bremen): 33 Unfälle, 30 mit Leichtverletzten, drei mit Schwerverletzten Am Stern (Bremen): 29 Unfälle, 28 mit Leichtverletzten, einer mit Schwerverletzten Hafenstraße (Bremerhaven): 25 Unfälle, 21 mit Leichtverletzten, einer mit Schwerverletzten Bürgermeister-Smidt-Straße (Bremen): 19 Unfälle, 19 mit Leichtverletzten A27 (Bremen): 18 Unfälle, 18 mit Leichtverletzten A1 (Bremen): 18 Unfälle, 18 mit Leichtverletzten Kornstraße (Bremen): 17 Unfälle, 13 mit Leichtverletzten, vier mit Schwerverletzten Friedrich-Ebert-Straße (Bremerhaven): 17 Unfälle, 15 mit Leichtverletzten, zwei mit Schwerverletzten Stresemannstraße (Bremerhaven): 16 Unfälle, 15 mit Leichtverletzten, einer mit Schwerverletzten Hammersbecker Straße (Bremen): 16 Unfälle, 14 mit Leichtverletzten, zwei mit Schwerverletzten

