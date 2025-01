Apple AirTag am Fahrrad: Montagemöglichkeiten an Lenker, Sattel und Reifen

Einen Fahrraddiebstahl zu vermeiden ist quasi unmöglich, allerdings könnt ihr euch und euer Eigentum besser schützen. Eine Alternative bieten Apple AirTags, die ihr am Fahrrad montieren könnt. Wir zeigen euch praktische Montagemöglichkeiten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

AirTags am Fahrrad montieren: Lohnt sich das überhaupt?

Ein AirTag zur Diebstahlsicherung eines Fahrrads lohnt sich nur bedingt. Zwar bieten Apples Ortungsgeräte viele Vorteile wie einen kleinen und unauffälligen Formfaktor, eine sehr lange Batterielaufzeit, eine mehrkostenfreie Nutzung (keine Abos oder SIM-Karte notwendig) sowie nützliche Funktionen in der „Wo ist?“-App.

Dennoch bringen AirTags auch einige Nachteile mit sich, weshalb sie einen Diebstahl nicht verhindern können. So benachrichtigen AirTags euch nicht, wenn das verfolgte Objekt oder der Gegenstand von einem Ort entfernt wird. Zudem ist es noch nicht möglich zu erfahren, in welchem Stockwerk sich der AirTag befindet.

Anzeige

Trotzdem lohnt sich ein AirTag am Fahrrad, schließlich könnt ihr bei einem Diebstahl herausfinden, wo sich euer Fahrrad befindet. Auch der Polizei ist ein Zugriff auf die Standortermittlung möglich. Wie ihr einen AirTag einrichten und neu verbinden könnt, zeigen wir euch Schritt-für-Schritt im verlinkten Artikel.

Montagemöglichkeiten für AirTags am Fahrrad

Wollt ihr einen AirTag am Fahrrad anbringen, solltet ihr natürlich einen Ort auswählen, der gut versteckt und schwer erreichbar ist. Dafür gibt es einige Montagemöglichkeiten von Drittanbietern wie die AirBell, die einen AirTag in der Fahrrad-Klingel verbirgt oder der Halter von Muc-Off, den ihr im Reifen versteckt.

Anzeige

Nachfolgend stellen wir euch einige Möglichkeiten vor, wie ihr einen AirTag sicher am Fahrrad anbringen könnt.

Der Klassiker: Fahrradklingel für AirTags

Einfach zu montieren und vergleichsweise kostengünstig ist die sogenannte AirBell. Hierbei handelt es sich um eine klassische und voll funktionsfähige Fahrradklingel, doch das Gehäuse bietet Platz für einen gut versteckten AirTag.

Für verschiedene Lenkerstangen könnt ihr aus zwei unterschiedlichen Durchmessern wählen. Eine offizielle IPX-Einstufung fehlt, weshalb die AirBell nur gegen Spritzwasser geschützt ist. Da AirTags an sich aber bis zu 30 Minuten lang wasserdicht sind, sollte das nur ein kleines Problem sein.

AIRBELL: Die Fahrradklingel für Apple AirTags Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.01.2025 10:02 Uhr

Besonders preiswert: Reflektor als AirTag-Halterung

Wer auf der Suche nach einer kostengünstigen Montagemöglichkeit eines Apple AirTags ist, dürfte mit dem Reflektor von Hersteller Tavaler gut bedient sein. Für unter zehn Euro erhaltet ihr einen Reflektor, den ihr an der Sattelstange befestigt und der Platz für einen AirTag bietet.

Mitgeliefert werden zudem Abstandshalter für verschiedene Sattelrohrdurchmesser. Der Reflektor ist schnell angebracht, nützlich und StVZO zugelassen.

Fahrrad-Reflektor für Apple AirTag von Tavaler Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.01.2025 11:48 Uhr

Fast unsichtbar: AirTag im Steuersatz verstecken

Wer seinen AirTag am Fahrrad besonders gut verstecken möchte, sollte sich diese AirTag-Halterung für den Steuersatz des Fahrrads ansehen. Die NC-17 AirBox bietet gleich mehrere Vorteile.

Das Versteck ist nicht nur unscheinbar, die AirBox kann zudem nur mit Werkzeugen geöffnet werden, was Dieben mehr Zeit kostet und so einen potenziellen Diebstahl sogar verhindern könnte. Kompatibel ist die NC-17 AirBox allerdings nur mit A-Head-Vorbauten.

NC-17 AirBox: Steuersatzhalterung für Apple AirTag am Fahrrad Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.01.2025 15:00 Uhr

Die Flaschenhalterung des Fahrrades umfunktionieren

Viele Fahrräder bieten euch die Möglichkeit, einen Flaschenhalter am Rahmen zu montieren. Die Firma AirBell macht sich dies für eine stilvolle Montagemöglichkeit am Rad zunutze und liefert mit ihrem zweiten Produkt in unserer Auswahl eine kostengünstige Alternative.

Im Lieferumfang enthalten sind zwei Edelstahl-Schrauben, die eine schnelle und einfache Montage erlauben. Flaschen- und Getränkehalter können also weiterhin verwendet werden.

Flaschenhalter-Aufnahme für Apple AirTag von AirBell Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.01.2025 12:13 Uhr

Für moderne Fahrräder mit Tubeless-Reifen

Immer mehr Fahrräder haben schlauchlose Reifen – auch Tubeless-Reifen genannt. Besitzt ihr zum Beispiel ein modernes E-Bike mit solchen Rädern, könnt ihr eine besondere Alternative für eure AirTags nutzen.

Die Firma Muc-Off, die für vielerlei Fahrradzubehör bekannt ist, liefert eine AirTag-Halterung, die unter dem Reifen befestigt wird. Viel besser könnt ihr ein Ortungsgerät wohl nicht verstecken.

Der Nachteil: Schaffen es Diebe nicht, ein Fahrrad gänzlich zu stehlen, werden gerne mal Teile wie der Sattel, der Lenker oder eben Reifen abmontiert.

Muc-Off: AirTag-Halterung für Tubeless-Reifen am Fahrrad Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.01.2025 12:36 Uhr

Generell könnt ihr AirTags auch in Taschen ablegen, die wiederum am Fahrrad befestigt werden. Diese können aber sehr schnell und einfach entfernt werden, weshalb ihr lieber in eine der oben genannten Alternativen greifen solltet.