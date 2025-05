Mit Google-Technik: Volvo fährt der Konkurrenz davon

Volvo wird zum KI-Vorreiter auf der Straße: Als erster Autobauer integriert die Marke die neue Gemini-KI von Google fest ins Fahrzeug. Damit sichert sich der Hersteller einen Vorsprung bei smarten Cockpit-Funktionen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Volvo: Erste Autos mit Gemini direkt an Bord

Volvo und Google arbeiten bereits seit Längerem zusammen, jetzt legen sie richtig los. Die neue Gemini-Sprach-KI zieht in Volvo-Fahrzeuge ein und ersetzt den bisherigen Google Assistant. Los geht es noch in diesem Jahr, unter anderem im E-SUV Volvo EX90, wie beide Unternehmen im Rahmen der Entwicklerkonferenz I/O angekündigt haben.

Anzeige

Was bedeutet das für Volvo-Fahrer? Sie können dem Auto nicht nur einfach sagen, wohin es navigieren soll. Gemini versteht laut Google mittlerweile ganze Gespräche, merkt sich den Zusammenhang und antwortet fast wie ein echter Mensch.

Wer etwa wissen will, wofür ein bestimmter Knopf im Auto zuständig ist, muss nicht mehr googeln oder in die Anleitung schauen, sondern kann einfach per natürlicher Sprache nachfragen. Auch das Übersetzen von Nachrichten oder das Bereitstellen von Informationen zum Reiseziel funktioniert im Gespräch, heißt es.

Durch die Partnerschaft erhält Volvo noch einen weiteren Vorteil, von dem Fahrer in Zukunft profitieren werden: Neue Android-Funktionen fürs Auto sollen zuerst in Volvo-Fahrzeugen verfügbar sein. Der Hersteller wird sozusagen zur Testplattform für Google, was bedeutet, dass Updates und neue Tools bei Volvo früher verfügbar sind als bei der Konkurrenz.

Volvo fährt der Konkurrenz davon

Durch die enge Zusammenarbeit mit Google wird Volvo zu einer Art Spielwiese für neue Google-Technik. Ob verbesserte Sprachsteuerung, neue Apps oder clevere Informationen direkt auf dem Display – Volvo-Fahrer erhalten sie künftig vor allen anderen.

Anzeige

Mehr zum Volvo EX90 seht ihr im Video:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.