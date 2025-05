Apple hat vor 6 Jahren einen riesigen Fehler gemacht – und es heute gemerkt

Vor fast genau sechs Jahren sind Ex-Apple-Designchef Jony Ive und Apple getrennte Wege gegangen. Eigentlich wollten sie weiterhin zusammenarbeiten – doch daraus ist bekanntermaßen nichts geworden. Jetzt hat sich ausgerechnet OpenAI das KI-Hardware-Start-up io von Jony Ive geschnappt und könnte Apple wirklich gefährlich werden.

Ein Kommentar von Peter Hryciuk

Wird Jony Ive zum Untergang von Apple?

Ist das das Ende von Apple? Zumindest in absehbarer Zeit könnte ich mir gut vorstellen, dass der iPhone-Hersteller ordentlich leidet. Während Apple massive Probleme hat, technologisch bei KI mitzuhalten und den Großteil seiner Umsätze immer noch mit dem iPhone macht, hat sich OpenAI das KI-Hardware-Start-up io von Jony Ive geschnappt.

Die 6,5 Milliarden Dollar, die Sam Altman dafür auf den Tisch gelegt hat, könnten sich lohnen. OpenAI fehlt eigene Hardware, um seine KI-Software an jeden Mann, jede Frau und jedes Kind zu bringen. Jony Ive und Tim Cook haben das vor Jahren mit dem iPhone geschafft und die Grundlage für den heutigen Erfolg von Apple geschaffen.

Jetzt könnte genau das Gleiche wieder passieren – nur eben nicht bei Apple. Was wäre es für eine Ironie, wenn der Mann, der so viele tolle Produkte für Apple designt hat, jetzt Produkte entwickelt, die Apple ordentlich schaden würden. Immerhin war die Veränderung in der Unternehmenskultur und seine wachsende Frustration ein Grund dafür, wieso er Apple verlassen hat. Apple hat damals den Fehler gemacht, weniger Wert auf innovative Produkte zu legen – und muss heute zusehen, wie OpenAI versucht, diese Schwäche auszunutzen.

Wir wissen zwar noch nicht, um was für ein Produkt es sich handelt, Sam Altman zeigt sich aber begeistert: „Jony hat mir vor Kurzem zum ersten Mal einen der Prototypen des Geräts mit nach Hause gegeben, und ich konnte damit gut leben. Ich glaube, es ist das coolste Stück Technologie, das die Welt je gesehen hat“, sagte Altman (Quelle: The Verge).

Too big to fail?

Das dachte sich Nokia damals sicher auch, als das iPhone auf den Markt kam und das Ende der Handys im Grunde schon besiegelt war. Altman glaubt zwar auch nicht, dass das neue Gerät ein Smartphone ersetzen kann, genauso wenig wie das Smartphone das Laptop ersetzt hat, doch es kann Apple ordentlich schaden.

Ich glaube zwar auch nicht, dass Apple durch das KI-Produkt von OpenAI und Jony Ive am Ende ist, immerhin ist Apple eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Doch ich glaube schon, dass Künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren alles verändern kann – und wird. Und wenn die Hardware davon von OpenAI statt von Apple kommt, dann kann ich gut damit leben. Google hat auch schon etwas im Köcher, auf das ich mich sehr freue.