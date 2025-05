Mit Spielen und Videos: Google macht Android Auto zum Entertainment-Hub

Google hat Android Auto und das Betriebssystem Android Automotive OS ordentlich aufgerüstet. Autofahrer dürfen sich auf deutlich mehr Funktionen freuen, darunter Spiele, Videos und eine KI, die auch während der Fahrt Unterstützung bietet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Google: Android Auto vielseitiger und unterhaltsamer

Mit über 250 Millionen unterstützten Fahrzeugen und mehr als 50 Modellen mit Android Automotive OS macht Google klar, dass das Auto längst zur digitalen Plattform geworden ist. Jetzt geht der Hersteller noch einen Schritt weiter: Die hauseigene KI Gemini hält Einzug ins Cockpit und bringt intelligente Sprachsteuerung direkt ins Auto. Navigation per E-Mail-Inhalt, Sprachkommandos für Ladepunkte oder Stauwarnungen. All das soll künftig ganz natürlich per Sprache funktionieren.

Anzeige

Neben der neuen KI setzt Google auf eine Vielzahl neuer App-Kategorien. Spiele wie „Angry Birds 2” oder „Candy Crush Soda Saga” können nun während der Parkzeit gespielt werden. Auch Video-Apps werden eingeführt, zunächst auf Smartphones mit Android 16 in ausgewählten Autos.

Auch die Integration von Kommunikations-Apps ist nun einfacher. Über neue Tools lassen sich unter anderem eine volle Anrufansicht, Nachrichtenverläufe und Meetinglisten einbinden. Alle Features befinden sich aktuell im Beta-Stadium, können laut Google aber bereits getestet werden.

Darüber hinaus arbeitet Google an neuen Komfortfunktionen wie dem Teilen von Inhalten zwischen Smartphone und Auto über Quick Share oder einer Anmeldung per Passkey.

Android Auto: Mehr Apps, mehr KI, mehr Spaß

Bei den genannten Neuheiten soll es nicht bleiben. In den kommenden Monaten will Google noch mehr App-Kategorien für Autofahrer freigeben und zusätzliche Funktionen aktivieren. Android im Auto entwickelt sich also immer mehr vom reinen Navigations- und Musiksystem zum echten Entertainment-Hub mit KI-Power – und das ganz ohne Smartphone in der Hand.

Anzeige

Das kann Googles Gemini-KI im Auto:

Android Auto: Google bringt seine Gemini-KI ins Fahrzeug

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.