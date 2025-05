ChatGPT war erst der Anfang: Gadget von Apple-Legende hört und sieht alles

Ein kleines Gadget mit großer Wirkung: Der ChatGPT-Betreiber OpenAI und der legendäre Designer Jony Ive wollen mit einem neuartigen Gerät den Alltag verändern. Es soll ohne Bildschirm auskommen und dennoch alles mitbekommen, was um den Nutzer herum passiert.

OpenAI: Jony Ive designt tragbare KI-Hardware

Die Details zu OpenAIs neuem Hardwareprojekt mit dem ehemaligen Apple-Designer Jony Ive verdichten sich. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo wird das erste Gerät aus der Zusammenarbeit „etwas größer” als das gescheiterte Humane AI Pin sein, aber dennoch so kompakt und stilvoll wie ein iPod Shuffle. Das Gadget ist zum Tragen am Körper gedacht, etwa um den Hals. Es wird keinen Bildschirm haben, dafür aber Kameras und Mikrofone zur Umgebungsanalyse.

Das Design soll bewusst nicht an eine Brille oder ein Smartphone erinnern, heißt es. Stattdessen setzen Altman und Ive auf eine neue Gerätekategorie. Verbunden mit Smartphone oder PC soll es auch deren Rechenleistung und Bildschirme nutzen können.

Bereits Ende 2026 könnte das erste Modell auf den Markt kommen. Laut Altman will OpenAI die Produktion schneller hochfahren als jede andere Firma zuvor, um in Rekordzeit nicht weniger als 100 Millionen Geräte auszuliefern. Offenbar rechnen die Macher fest mit einem durchschlagenden Erfolg. Viele technische Details bleiben jedoch noch unklar.

OpenAI: Hardware ist „größte Chance“

Altman sieht in dem Projekt laut Wall Street Journal „die größte Chance“, die OpenAI je hatte. Ive wiederum beschreibt die Zusammenarbeit als „eine neue Designbewegung“. In einem Call mit Angestellten hat Altman bereits erklärt, dass Ive wenig vom Humane AI Pin hält. Es gehe auch nicht darum, ein Gerät zu entwickeln, das den Körper „belagert“, sondern eines, das sich möglichst unauffällig in den Alltag integriert.

So sollte der KI-Pin von Humane unser Leben vereinfachen.

