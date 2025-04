E-Auto-Blamage: Niemand will den Cybertruck – nicht mal Tesla selbst

Die Verkaufszahlen des Cybertrucks enttäuschen massiv: Mittlerweile sitzt Tesla auf tausenden unverkauften Einheiten – und will den eigenen E-Truck offenbar nicht einmal mehr als Inzahlungnahme akzeptieren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Tesla: Kein Trade-in für Cybertruck

Das dürfte Elon Musk ganz und gar nicht gefallen: Berichten zufolge bleibt Tesla in den USA derzeit auf rund 2.400 unverkauften Cybertrucks sitzen das entspricht einem Wert von etwa 200 Millionen US-Dollar. Das Interesse an dem kantigen und opulenten E-Pick-up ist nach wie vor äußerst gering.

Anzeige

Erst vor wenigen Wochen musste Tesla sogar einen Produktionsstopp verhängen, weil sich bei bereits ausgelieferten Fahrzeugen Teile von selbst lösten. Seit dem 21. März ist das Problem in der Produktion offiziell behoben – viele Kundenfahrzeuge müssen aber noch nachgebessert werden. Die Lagerbestände wachsen derweil munter weiter. Besonders bitter: Wer seinen Cybertruck wieder loswerden will, bekommt vom Hersteller keine Hilfe.

Wie mehrere Cybertruck-Besitzer berichten, lehnt Tesla aktuell jegliche Inzahlungnahme des Modells ab. Tesla beruft sich in solchen Fällen auf das so genannte Lemon Law in den USA, ein oft langwieriger juristischer Prozess bei defekten Fahrzeugen. Offenbar will man sich so vor einer Rückgabewelle schützen (Quelle: Electrek).

Anzeige

Derweil brechen die Gebrauchtpreise für den Cybertruck ein. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um satte 55 Prozent gefallen, allein in den letzten drei Monaten um 13 Prozent. Auch Dritthändler zeigen wenig Interesse. Wer seinen Cybertruck verkaufen will, muss also mit Verlusten rechnen.

Cybertruck: Neue Varianten könnten Preise drücken

Neben den Absatzproblemen drosselt Tesla Berichten zufolge bereits die Produktion, um eine noch größere Lagerflut zu vermeiden. Gleichzeitig sind größere Preisnachlässe im Gespräch – allerdings erst, wenn die teureren Modelle der Foundation Series ausverkauft sind. Danach könnte Tesla die geplante RWD-Variante günstiger auf den Markt bringen.

Anzeige

Im Video: Das kann der Cybertruck.

Tesla zeigt seinen Cybertruck

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.