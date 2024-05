Tesla Cybertruck: Deutschland-Start, Preis und Reichweite

Tesla hat in Sachen Elektromobilität Maßstäbe gesetzt. Der Cybertruck überzeugt mit seinem ungewöhnlichen Design. Wird das Auto auch in Deutschland starten?



Der Cybertruck von Tesla wurde den ersten Kunden am 30. November 2023 übergeben. Das Design ist sicher Geschmackssache. Elon Musk, der hinter dem ersten geländetauglichen Tesla steht, macht aber keine halben Sachen. Der Elektro-Pick-up rollt auf 35-Zoll-Reifen aus der Fertigungshalle. Ein beachtliches Maß, dass dem Cybertruck mehr als genug Bodenfreiheit beschert. Und auch bei den Abmessungen will man nicht kleckern, sondern klotzen. Tesla schickt einen vollelektrischen Geländewagen mit mehr als fünf Metern auf die Straße. Fans der Marke werden sich fragen: Wann gibt es den Cybertruck endlich in Deutschland?

Ihr habt den Cybertruck noch nicht gesehen? Dann einfach ins Video reinklicken!



Tesla Cybertruck

Bekommt der Cybertruck einen Deutschland-Start?

Der Cybertruck ist ein echter Eyecatcher. Einerseits sind dafür sicher die Abmessungen verantwortlich. Aber auch die ungewöhnliche Formgebung erklärt das Interesse. Wenn ihr einen Cybertruck selbst fahren wollt, solltet ihr einen Wohnsitz in den USA haben. Denn für Deutschland gibt es bisher keine Zulassung. Kritische Stimmen bemängeln unter anderem die Ecken und Kanten. Damit wird der Hersteller – so die Meinung diverser Experten – im Hinblick auf den Fußgängerschutz Probleme bekommen. Bisher scheint aber auch Tesla noch keine Anstalten zu machen, die Zulassung in Deutschland zu beantragen.

Welchen Preis hat der Cybertruck?

Der Preis kann sich je nach Modell – Tesla wird den Cybertruck in drei Variationen anbieten – stark unterscheiden. Laut auto motor sport würden sich für den RWD 55.100 Euro ergeben, für den AWD 72.600 Euro und für das Modell Cyberbeast 97.800 Euro. Ihren Cybertruck sollen Kunden außerdem mit jeder Menge Zubehör ergänzen können, wie beispielsweise einer Folierung, die auf Wunsch die Farbe des Wagens ändert und zusätzlichen Schutz bietet.

Was ist die Reichweite des Cybertrucks?

Die Gretchenfrage bei vollelektrischen Autos bezieht sich auf die Reichweite. Wenn für euch 400 Kilometer viel sind, kann der Cybertruck je nach Modell noch einige hundert Kilometer obendrauf legen. In der Dual-Motor-Version schafft das geländegängige Modell bis zu 550 Kilometer. Reicht Tesla aber immer noch nicht. Über den Range Extender (einen weiteren Akku) sollen für den Cybertruck mehr als 750 Kilometer drin sein. Damit kommt ihr in Deutschland schon ziemlich weit – und schafft es sicher noch bis zum nächsten Supercharger.

