„So, so schlecht!“: Cybertruck-Besitzer zerreißen Tesla-Truck

Mit dem Cybertruck hat Tesla ein prestigeträchtiges E-Auto geschaffen, das Fans sich seit langem gewünscht hatten. Fan-Service allein macht aber noch kein gutes Auto. Das zeigt sich inzwischen bei vielen Kunden der ersten Stunde. Vom Cyberbeast bleibt bei dieser Abrechnung kaum mehr als ein monstermäßiger Albtraum für die Käufer.

Das Warten hat ein Ende – zumindest für die ersten Kunden. Denn Tesla hat seinen futuristischen Cybertruck inzwischen tatsächlich auf die Straße gebracht. Den ersten, wohl zumindest erst einmal freudigen Kunden, folgen aber schon jetzt sich häufende Berichte von ernsthaften Problemen mit dem neuen Flaggschiff des E-Auto-Pioniers.

So berichtet ein neuer Besitzer im Forum Cybertruck Owners Club von seiner allerersten Fahrt:

Ähnliche Vorfälle scheinen auch andere Cybertruck-Fahrer zu kennen. Ausfälle der Steuerung und der rot leuchtende Bildschirm mit Fehlermeldungen sind demnach offenbar keine Seltenheit. Doch auch andere Fehler wurden gemeldet.

So ist etwa in einem Fall die Rede davon, dass der Cybertruck zwei Tage nach der Lieferung nicht mehr angesprungen ist – trotz fast halbvoller Batterie. Sowohl von Problemen beim Starten – schlimm genug – als auch während der Fahrt – noch viel schlimmer – ist die Rede.

Ein besonders vernichtender Kommentar soll – eigenen Angaben zufolge – sogar zum Rausschmiss aus einem anderen Forum geführt haben:

Sicht: Es ist so, so schlecht! Man kann die vorderen Ecken kaum sehen. Das ist fast schon gefährlich! Es ist ein Witz, dass es kein Rückfahr-Display dort gibt, wo der Spiegel ist. Stattdessen gibt es eine winzige Anzeige auf dem Hauptbildschirm, die zeigt, was hinten ist. So dumm. (…)

Alles in allem ist das das Thema bei diesem Truck: Kosten sparen, dann noch mehr Kosten sparen. Nichts daran ist gut. Es fühlt sich SUPER billig an (…). (Quelle: Tesla Motors Club)