Kia überrascht: Neuer Turbo-Motor kann einfach alles

Trotz Elektro-Offensive zeigt Kia, dass der Verbrenner noch lange nicht tot ist. Der neue 2,5-Liter-Turbo-Vierzylinder des Herstellers soll künftig gleich mehrere Rollen übernehmen – und könnte zum Allrounder der Antriebstechnik werden.

Kia: Modularer Vierzylinder verbindet Welten

Während die Konkurrenz inzwischen fast ausschließlich auf reine Elektromodelle setzt, verfolgt Kia eine breitere Strategie. Jetzt hat der südkoreanische Hersteller einen neuen Verbrennungsmotor vorgestellt, der deutlich mehr kann, als nur gewisse Autos anzutreiben.

Der 2,5 Liter große Turbo-Vierzylinder mit bis zu 300 PS eignet sich laut Kia nicht nur für den klassischen Einsatz als Hauptantrieb, sondern auch für moderne Hybride und sogar als Range-Extender für E-Autos. Diese Vielseitigkeit könnte den Motor zu einer echten eierlegenden Wollmilchsau im Antriebsbau machen.

Vor allem für Hybridfahrzeuge sieht Kia großes Potenzial. Der neue Motor soll weltweit in elektrifizierten Modellen zum Einsatz kommen – mit einer optimierten Abstimmung zwischen Verbrennungs- und Elektromotor. Das Zusammenspiel der Systeme soll effizienter und fahrdynamischer werden.

Für serielle Hybridantriebe erwartet Kia immerhin einen Effizienzgewinn von bis zu 4 Prozent gegenüber heutigen Lösungen. Denkbar sei der Einsatz in Modellen wie dem Sorento oder dem Optima, die in einigen Märkten bereits mit einem 2,5-Liter-Aggregat erhältlich sind. (Quelle: Auto Motor und Sport).

Kia: Motor als Reichweitenverlängerer

Spannend wird es beim Range-Extender-Szenario: Der Motor dient dann nicht mehr dem direkten Antrieb, sondern lädt bei Elektroautos bei Bedarf die Batterie. Kia hat auf seinem Investorentag unter anderem einen neuen Elektro-Pick-up vorgestellt, der genau dieses Konzept nutzen könnte.

Für Kunden mit Reichweitenangst wäre das eine interessante Lösung – ohne die Nachteile eines reinen Verbrenners in Kauf nehmen zu müssen. Gleichzeitig könnte Kia damit vor allem in Regionen punkten, in denen die Ladeinfrastruktur noch lückenhaft ist.

