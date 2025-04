Batteriemiete für Renault Zoe: Muss man den Akku wirklich extra zahlen?

Wer sich für den beliebten Elektro-Kleinwagen Renault Zoe interessiert, stolpert früher oder später über ein ungewöhnliches Konzept: die Batteriemiete. Doch wurde sie nicht schon längst abgeschafft? Wir klären auf, wer mieten muss, wer nicht und was man bei Gebrauchtwagen beachten muss.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Was bedeutet „Batteriemiete“ bei der Renault Zoe?

Früher bot Renault die Zoe in zwei Varianten an: mit gekaufter oder mit gemieteter Batterie. Letztere war günstiger in der Anschaffung und nahm den Käufern auch die Sorge um Batterieverschleiß. Denn bei der Miete garantierte Renault im Falle eines Defekts oder Kapazitätsverlusts den kostenlosen Austausch. Ein gutes Angebot, da der Akku das teuerste Bauteil bei einem E-Auto ist.

Allerdings schreckte die Batteriemiete auch Käufer ab, weil einem dann zwar das Fahrzeug, aber nicht die Batterie gehörte. Dadurch wurde es komplizierter, wenn man seine Zoe weiterverkaufen wollte.

Anzeige

Gibt es die Batteriemiete 2025 überhaupt noch?

Kurz gesagt: Nein. Seit November 2020 verkauft Renault alle neuen Zoes nur noch mit fest verbauter, gekaufter Batterie. Die Batteriemiete betrifft also nur noch Gebrauchtwagen, die vor diesem Zeitpunkt zugelassen wurden. Bestandsfahrzeuge, die vor diesem Datum mit Mietbatterien verkauft wurden, behalten jedoch ihre bestehenden Mietverträge bei.

Renault hat die Entscheidung damals damit begründet, dass sie so den Kaufprozess vereinfachen und den Kunden mehr Klarheit über die Gesamtkosten des Fahrzeugs bieten wollen.

Anzeige

Was kostet die Batteriemiete bei gebrauchten Zoes?

Wenn man eine gebrauchte Zoe kaufen möchte, auf der noch ein Mietvertrag für die Batterie läuft, muss der neue Besitzer den Mietvertrag übernehmen. Allerdings muss der Käufer aktiv zustimmen. Dadurch kann einem der Mietvertrag nicht einfach untergejubelt werden. Die letzte Preisliste aus dem Jahr 2020 staffelte die monatlichen Mieten nach der jährlichen Fahrleistung:

7.500 km / Jahr: 72,13 Euro monatlich

10.000 km / Jahr: 81,88 Euro monatlich

12.500 km / Jahr: 91,63 Euro monatlich

15.000 km / Jahr: 101,38 Euro monatlich

17.500 km / Jahr: 111,13 Euro monatlich

Unlimited: 120,87 Euro monatlich

Kann man die Mietbatterie nachträglich kaufen?

Wer nicht bis in alle Ewigkeit die Miete zahlen möchte, kann die Batterie auch kaufen. Dazu muss man sich an den Mobilize Financial Services wenden. So heißt die neue Marke der Renault Bank – dem hauseigenen Finanzdienstleister der Renault-Gruppe. Er kümmert sich um den Batterieverkauf und hat dafür ein eigenes Kontaktformular, über das Zoe-Besitzer sich melden sollen.

Anzeige

Anschließend ermitteln die Mitarbeiter den Restwert des Akkus und schicken ein Angebot und Informationen zum Ablauf. Wenn man mit dem Angebot einverstanden ist, schickt man die Unterlagen unterschrieben zurück und der Kauf ist erledigt.

Genaue Informationen, wie viel der Kauf einer Mietbatterie kostet, gibt es nicht. Wir haben daher mehrere Auto-Foren durchsucht und Erfahrungsberichte ausgewertet. Dadurch ergibt sich folgende Schätzung: Jüngere Batterien mit wenig Laufleistung und noch Garantien von mehreren Jahren können bis zu 7.500 Euro kosten. Wir haben auch Berichte von älteren Modellen gefunden, die für 1.300 Euro herausgekauft wurden. Deren SOH-Wert (State of Health) lag dabei immer noch bei 80 Prozent. Das sollte aber eher die Seltenheit sein.

Über ein einfaches Kontaktformular könnt ihr euch den Kaufpreis für euren Renault-Zoe-Akku geben lassen. (© Screenshot GIGA)

Anzeige