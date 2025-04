Kampfansage: China-Hersteller BYD zeigt VW mit 2 E-Autos, wo es langgeht

Der China-Autobauer BYD bringt mit der Limousine Han L und dem SUV Tang L zwei E-Autos an den Start, deren Akkus in nur fünf Minuten vollgeladen werden können – eine Ansage an bekannte Autobauer wie VW. Den Verkaufsstart für Deutschland müssen die Wolfsburger zwar noch nicht fürchten. Doch wer starke Elektro-Ladeleistung sucht, hat bereits Alternativen.

BYDs Wunder-Akku lässt VW & Co. alt aussehen

Der chinesische Konzern BYD bringt mit Han L und Tang L zwei aufgemotzte Elektroautos auf den Markt, die ein besonderes Merkmal mitbringen: Sie laden mit bis zu 1 Megawatt. So eine Leistung war bisher nur Lkw vorbehalten und ermöglicht es den BYDs, ihren Akku in fünf Minuten komplett voll zu machen. Ein Ladestopp dauert dann nicht länger als ein gewöhnlicher Tankvorgang.

Zum Vergleich: Volkswagen schafft nur einen Bruchteil. Ihr Top-Modell VW ID.7 erreicht Ladeleistungen von bis zu 200 kW – also nur 20 Prozent des chinesischen Herstellers. Auch andere Hersteller können dabei nicht mithalten.

Das klingt nach einem Meilenstein und hat das Potenzial, die Akzeptanz der Elektromobilität weiter zu erhöhen – allerdings nicht hierzulande. Die beiden Stromer können ab dem 9. April 2025 zunächst nur chinesische Kunden fahren. Ob und wann sie nach Deutschland kommen, ist noch unklar.

Wenn es dazu kommt, könnten deutsche Kunden aktuell die gewaltige Ladeleistung nicht abrufen. Dazu benötigen die Fahrzeuge spezielle Ladesäulen, die gleich über zwei HPC-Stecker den Strom in die Akkus pressen. Auch in China befindet sich das Megawattlader-Netz noch im Ausbau. BYD hat zwar 4.000 Ladepunkte angekündigt, zum Verkaufsstart sollen ihre Kunden aber erst 500 davon nutzen können (Quelle: CnEVPost).

Diese E-Autos laden in 20 Minuten voll

Deutschland hat bereits ein Schnelleladenetz und baut es jedes Jahr weiter aus. Laut Bundesnetzagentur waren am 1. Februar bereits 36.278 Schnellladepunkte in Betrieb. 10.874 davon haben mehr als 300 kW Leistung.

Schnellladen in Deutschland und China ist also jeweils etwas ganz anderes. Die schnellsten Stromspender erreichen hierzulande bisher 350 kW, was etwa einem Drittel der von BYD angekündigten Ladeleistung entspricht. Selbst unter idealen Voraussetzungen dauert eine Ladepause da 20 Minuten oder länger.

Wer das Schnellladepotenzial ausnutzen möchte, benötigt außerdem ein passendes E-Auto mit 800-Volt-Architektur. Die nutzen längst nicht alle Hersteller. Hier eine Übersicht aktuell gängiger Modelle in Deutschland:

