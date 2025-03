5 Minuten reichen vollkommen aus: Neuer E-Auto-Akku lädt extrem schnell

Der chinesische Hersteller BYD will neue Maßstäbe setzen: Mit einem neu entwickelten E-Auto-Akku erzielt das Unternehmen bisher unerreichte Ladezeiten. In nur fünf Minuten könne eine Reichweite von 400 Kilometern erreicht werden, heißt es.

BYD: E-Auto lädt in 5 Minuten für 400 Kilometer

BYD hat für den chinesischen Markt eine neue Generation von Elektroautos vorgestellt, die mit einer außergewöhnlichen Batterie ausgestattet sind. Das neue Ladesystem ermöglicht es laut Hersteller, innerhalb von fünf Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite aufzuladen – ein Wert, der bisher in der Branche als unerreichbar galt.

Bereits im kommenden Monat sollen die ersten Modelle mit dieser Technik auf den Markt kommen. Den Anfang machen die Limousine Han L und der SUV Tang L. Die Preise beginnen bei umgerechnet rund 37.300 Euro. Damit die E-Autos im Heimatmarkt noch besser versorgt sind, will BYD über 4.000 neue Ladestationen errichten (Quelle: Bloomberg).

Sollte sich die extrem schnelle Ladezeit in unabhängigen Tests bewähren, könnte so mancher Skeptiker überzeugt werden. Einer der größten Kritikpunkte an Elektroautos war bisher die lange Ladezeit im Vergleich zum schnellen Tanken eines Verbrenners. Die neuen Akkus von BYD haben das Potenzial, diese Lücke nahezu zu schließen. Ein solch schneller Ladevorgang könnte Elektroautos noch alltagstauglicher machen und ihre Akzeptanz weiter erhöhen.

Super-Akku von BYD setzt Tesla und Co. unter Druck

Teslas Supercharger benötigen rund 15 Minuten für eine Reichweite von 275 Kilometern. Der neue CLA von Mercedes-Benz schafft laut Hersteller 325 Kilometer in zehn Minuten. Damit übertrifft BYD beide mit deutlichem Abstand. Während Tesla auf ein weltweites Netz von über 65.000 Schnellladestationen setzt, konzentriert sich BYD bislang auf den aggressiven Ausbau der eigenen Infrastruktur in China.

Den BYD Seal gibt es auch in Deutschland:

BYD Seal: Selbstbewusster Tesla-Killer kommt nach Deutschland

