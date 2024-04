Porsche Taycan – Preise, Reichweite und Innenraum vorgestellt

Auf der Suche nach dem ultimativen Elektroauto? Erfahrt, was den Porsche Taycan und den Turbo S auszeichnet – vom Preis bis zum exklusiven Interieur.



Mit dem Taycan schreibt Porsche ein neues Kapitel seiner Erfolgsgeschichte. Der rein elektrisch angetriebene Sportwagen verbindet Porsche-Tradition mit nachhaltiger Mobilität. Von 4S über Turbo bis Turbo S: Der Taycan hat für jeden Anspruch das passende Angebot. Neue Maßstäbe im Luxussegment setzt der Porsche Taycan, der beeindruckende Leistung mit Elektromobilität verbindet. Wir verraten euch das Wichtigste über den Taycan und den Turbo S.

Das sind die Unterschiede zwischen den Modellvarianten des Taycan

Der 4S ist das Einstiegsmodell. Der Taycan Turbo und vor allem der Turbo S setzen die Messlatte für Leistung und Ausstattung höher. Der Turbo S besticht durch seine überragende Beschleunigung und seine Höchstgeschwindigkeit. So kann der Turbo S in 2,8 s von null auf 100 km/h beschleunigen und bis zu 260 km/h schnell fahren. Außerdem ist er mit exklusiven Designelementen und Technologien an der Spitze des Angebots positioniert.

Zu welchem Preis ist der Porsche Taycan erhältlich?

Der Basispreis des Porsche Taycan beginnt im oberen Preissegment. Er spiegelt jedoch die fortschrittliche Technologie und das Prestige der Marke Porsche wider. Bis zum Taycan Turbo S, der das Maximum an Luxus und Leistung darstellt, reicht die Preisspanne. Der Porsche Taycan 4S markiert den Einstieg in die Elektroauto-Palette von Porsche und ist ab einem Preis von rund 105.000 Euro erhältlich.

Die Preise steigen mit den höheren Modellen, der Taycan Turbo beginnt bei rund 152.000 Euro und der Turbo S bei rund 186.000 Euro, je nach Land und Ausstattung. Das Preisniveau des Turbo S spiegelt die überlegene Fahrleistung und die exklusive Ausstattung wider. Die adaptive Luftfederung, das Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) und die hochwertige Lederausstattung rechtfertigen den Preis.

Was sind Reichweite und Leistung des Taycan?

Je nach Modell und Fahrweise liegt die Reichweite des Taycan nach WLTP zwischen 407 und 463 Kilometern. Der Turbo S bietet aufgrund seiner höheren Leistung eine etwas geringere Reichweite von bis zu 416 Kilometern.

Was ist die Ladezeit des Taycan?

Der Taycan kann an einer Schnellladestation mit bis zu 270 kW in rund 22,5 Minuten von 5 % auf 80 % aufgeladen werden. Zu Hause und an öffentlichen Wechselstrom-Ladestationen kann der Taycan dank seines 11-kW-Bordladers über Nacht aufgeladen werden. Porsche hat beim Taycan großen Wert auf flexible Schnellladetechnik gelegt.

Innenraum und Ausstattung des Taycan

Das Interieur des Taycan besticht durch eine Mischung aus traditionellem Porsche-Design und modernen Elementen wie dem geschwungenen 16,8-Zoll-Tachodisplay.

Beim Turbo S kommen exklusive Details wie die 18-Wege-Adaptive-Sportsitze mit Memory-Paket hinzu. Das Interieur des Turbo S zeichnet sich durch umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten wie eine Auswahl hochwertiger Lederarten und maßgefertigter Komponenten aus. Das Porsche InnoDrive System mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung gehört ebenfalls zur Serienausstattung.

