Nach Auftritt bei AfD: Bill Gates hat deutliche Worte für Elon Musk

Der Multimilliardär Bill Gates hat sich in einem Interview mit der Sunday Times zu Musks Einmischung in die EU-Politik geäußert – und dabei fand er sehr deutliche Worte.

Bill Gates nennt es „völlig irre“, wie sich Musk für rechte Parteien in der EU-Politik einsetzt

In einem vergangenen Interview mit der Sunday Times hat sich Multimilliardär Bill Gates zu Musks Verhalten gegenüber rechten Parteien, wie der AfD in Deutschland, geäußert (via The Guardian). Darin erklärt er, Musk destabilisiere die politische Situation in Ländern, womit er wohl besonders Musks Verhalten gegenüber der deutschen AfD meint:

Es ist wirklich irre, dass er die politische Situation in Ländern destabilisieren kann. Ich glaube, in den USA ist es Ausländern nicht erlaubt, Geld zu geben; vielleicht sollten andere Länder solche Sicherheitsmaßnahmen übernehmen, um sicherzustellen, dass superreiche Ausländer die Wahl nicht verzerren. Bill Gates

Elon Musk, der Chef von Tesla und auch der reichste Mensch der Welt, hat sich erst kürzlich per Video-Call zu einer AfD-Wahlveranstaltung in Halle zugeschaltet und dort mit erhobenen Fäusten für die Partei geworben. Ihm zufolge hänge „das Schicksal der Welt“ von dieser Wahl ab. Zuvor hatte er bereits öfter angemerkt, die AfD sei nicht rechtsextrem. (Quelle: DW).

„Das ist verrückter Sch**ß“, sagt Bill Gates

Gates kritisiert im selben Interview nicht nur Musks Einmischung in die Politik anderer Länder, sondern gleichfalls seinen Umgang mit rechtsextremen Parteien und Menschen. Elon Musk hat unlängst etwa auch den rechtsradikalen und Islam-feindlichen Populisten Tommy Robinson verteidigt – Robinson sitzt bereits im Gefängnis in Großbritannien, und Musk hat per X für eine Freilassung plädiert (Quelle: T-Online).

Gleichzeitig hat er sich gegen den rechtsgerichteten Politiker Nigel Farage in Großbritannien nach einer Auseinandersetzung auf X gerichtet. Gates zufolge sind Musk manche Menschen schon nicht mehr „rechts genug“:

Du willst die rechte Sparte unterstützen, aber sagst, dass Nigel Farage nicht rechts genug ist. Ich meine, das ist verrückter Sch**ß. Du bist für die AfD... Bill Gates

