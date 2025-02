Tesla lockt mit E-Auto-Aktion – doch es gibt einen teuren Haken

In Europa hat Tesla zuletzt deutlich weniger E-Autos verkauft. Wohl als direkte Reaktion auf die sinkende Nachfrage startet der Hersteller eine neue Aktion: Käufer eines Model S oder Model X erhalten lebenslang kostenloses Laden an Superchargern – doch die Aktion hat einen großen Haken.

Update vom 10. Februar 2025: Tesla hat nicht nur das kostenlose Supercharger-Laden für Käufer eines Model S oder Model X wieder eingeführt – sondern gleichzeitig auch die Preise in Deutschland drastisch erhöht. Das Model S kostet nun 109.000 Euro, ein Plus von 17.000 Euro, während das Model X um 15 Prozent auf 114.900 Euro steigt. Damit relativiert sich der finanzielle Vorteil der Aktion erheblich. Das Angebot gilt nicht für die deutlich beliebteren Model 3 und Y (Quelle: Elektroauto-News).

Originalmeldung vom 7. Februar 2025:

Tesla Model S und X: Kostenloses Laden auf Lebenszeit

Tesla steht gehörig unter Druck: Die Verkaufszahlen sind in mehreren europäischen Ländern stark eingebrochen In Frankreich ging der Absatz im Januar um satte 63 Prozent zurück. Auch weltweit verkaufte Tesla 2024 erstmals weniger Fahrzeuge als im Vorjahr. Hohe Zinsen, starke Konkurrenz und Kritik an den politischen Eskapaden von Elon Musk machen dem Unternehmen zunehmend zu schaffen.

Wohl um die Nachfrage wieder etwas anzukurbeln, bietet Tesla nun eine neue Kaufprämie an: Wer sich für ein Model S oder Model X entscheidet, erhält lebenslang kostenlose Supercharger-Nutzung und das Abo Premium-Konnektivität.

Allerdings gibt es gewisse Einschränkungen: Das Angebot ist personengebunden und somit nicht übertragbar. Wer seinen Tesla später verkauft, verliert den Vorteil – und der neue Besitzer muss wieder für das Laden zahlen. Auch eine gewerbliche Nutzung, etwa als Taxi oder für Uber, ist laut Hersteller ausgeschlossen (Quelle: Tesla).

Gratis-Laden: Tesla-Angebot für alle Neubestellungen

Das Angebot gilt laut Tesla für Neubestellungen, die ab sofort für das Model S und X eingehen. Es umfasst sowohl individuell konfigurierte als auch vorkonfigurierte Neuwagen. Gebrauchtwagen sind hingegen ausgeschlossen. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und kann von Tesla jederzeit beendet werden.

Es bleibt abzuwarten, ob die neue Aktion den gewünschten Effekt hat oder ob Tesla bald mit weiteren Rabatten nachlegen muss. Fest steht, dass die Konkurrenz in naher Zukunft nicht kleiner wird – und Tesla sich nicht mehr auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen kann.

