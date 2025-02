Lüfter-Hersteller spricht Klartext zu Heizkörperventilatoren

Ich nutze Heizungsventilatoren bereits seit längerer Zeit. Begonnen hat alles mit einem Test, der mich danach dazu verleitet hat, für jeden meiner Heizkörper einen solchen Lüfter zu kaufen, um meine Altbauwohnung besser beheizen zu können. Nun meldet sich auch der bekannte Lüfter-Hersteller Noctua zu dem Thema zu Wort.

Noctua zeigt Vorteile von Heizungsventilatoren auf

Der Lüfter-Spezialist Noctua hat erklärt, wieso Lüfter an Heizungen einen positiven Einfluss auf die Heizkosten haben. Im Grunde wird das bestätigt, was ich mit dem Test der SpeedComfort selbst erlebt habe. Die durch den Heizkörper produzierte warme Luft wird viel besser im Raum verteilt und so kann die Vorlauftemperatur gesenkt werden, um die gleiche Raumtemperatur zu erreichen.

Ihr könnt euch so ein System auch selbst bauen, wie Noctua aufzeigt. Die Kosten sind aber nicht zu unterschätzen, da die Lüfter dieses Herstellers eher im Premium-Segment anzusiedeln sind. Wer sich DIY-technisch austoben möchte, kann es trotzdem versuchen (Quelle: Noctua).

Das Unternehmen gibt an, dass die Heizkosten durch den Einsatz von Heizungsventilatoren um 5 bis 10 Prozent pro Jahr gesenkt werden können. Je nach Größe der Wohnung oder des Hauses kann dadurch sehr viel Geld gespart werden. Ich habe in einem Jahr über 100 Euro gespart. Und das in einer kleinen 60-qm-Wohnung. Am Ende zählt jedes Grad und da amortisiert sich die Anschaffung schon nach wenigen Jahren.

Ich habe dieses System an vier Heizkörpern im Einsatz:

Einsatz mit Wärmepumpe auch möglich

Wenn ihr Heizungsventilatoren einsetzt, dann könnt ihr die Vorlauftemperatur eurer Heizung senken. Das spart nicht nur mit einer Gas- oder Ölheizung viel Geld, sondern auch mit einer Wärmepumpe. Diese brauchen niedrigere Vorlauftemperaturen für den Einsatz und so könnt ihr das erreichen.

Unumstritten ist der Einsatz von Heizungsventilatoren aber nicht. Besonders in Mietwohnungen, wo die Werte am Heizkörper abgelesen werden, wird über die Legalität des Einsatzes gestritten. In meiner Eigentumswohnung mit eigener Brennwerttherme ist das kein Problem.

SpeedComfort hat sich deswegen beim Interessenverband Mieterschutz informiert:

