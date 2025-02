43 Prozent Rabatt bei Amazon: Diese Powerbank löst ein Problem, an dem viele scheitern

Eine Powerbank kann ziemlich nützlich sein, schließlich lassen sich so unterwegs auch ohne Steckdose iPhone und Co. schnell aufladen. Doch eine normale Powerbank kommt schnell an ihre Grenzen – nicht aber die Anker Prime Powerbank. Sie kann nämlich viel mehr als die meisten anderen Stromspender und ist aktuell bei Amazon für kurze Zeit deutlich günstiger erhältlich.

60 Euro bei Amazon sparen: Powerbank von Anker mit beeindruckenden 200 Watt

Die Prime Powerbank vom bekannten und beliebten Markenhersteller Anker kostet regulär knapp 140 Euro. Im Moment zahlt ihr jedoch nur 79,99 Euro – das entspricht einem satten Rabatt von 43 Prozent (bei Amazon ansehen). Doch auch knapp 80 Euro erscheinen zunächst nicht günstig. Dafür gibt es jedoch einen guten Grund, denn diese Powerbank macht selbst vor einem großen MacBook Pro nicht halt. Reguläre Powerbanks müssen hier leider passen.

Anker Prime Powerbank (20.000 mAh) – externer Akku mit 200 Watt Leistung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.02.2025 11:48 Uhr

Bitte beachten: Amazon verrät nicht, wie lange der Aktionspreis gilt. Eine Bestellung sollte daher nach Möglichkeit nicht aufgeschoben werden. Versandkosten fallen übrigens keine an. Ab einem Warenwert von 39 Euro liefert Amazon versandkostenfrei, ein Prime-Abo (30 Tage kostenlos testen) ist also nicht zwingend erforderlich.

Enorme Ladeleistung und blitzschnelles Wiederaufladen

Das Besondere an der Prime Powerbank ist ihre enorme Ladeleistung. Mit einer Gesamtleistung von 200 Watt und einer Kapazität von 20.000 mAh spielt sie in der ersten Liga. Dank zwei leistungsstarker USB-C-Anschlüsse und eines USB-A-Anschlusses könnt ihr sogar problemlos zwei Laptops gleichzeitig mit jeweils 100 Watt aufladen.

Versorgt selbst ein großes MacBook mit Extra-Strom. (© Amazon)

Auch das Wiederaufladen des Akkus selbst geht blitzschnell: Durch die 100-Watt-Schnellaufladung über den USB-C-Anschluss ist die Powerbank in nur 1 Stunde und 15 Minuten vollständig geladen. Ein praktisches Display zeigt jederzeit die Kapazität und Akkuleistung an, sodass ihr die Kontrolle über eure Energieversorgung behaltet.

Positives Kundenfeedback und 2 Jahre Garantie

Trotz ihrer Leistung bleibt die Powerbank kompakt und handlich. Mit den Maßen 126,9 x 54,6 x 49,6 mm passt sie problemlos in jede Laptoptasche oder jeden Rucksack – perfekt für unterwegs. Zum Lieferumfang gehören außerdem ein 60 cm langes USB-C-auf-USB-C-Kabel, ein Reisebeutel und eine Bedienungsanleitung. Zudem gibt es 24 Monate Herstellergarantie.

Und was sagen die bisherigen Kundinnen und Kunden bei Amazon? Über 2.600 von ihnen haben die Anker Prime Powerbank bereits bewertet und vergeben im Schnitt gute 4,3 von maximal 5 Sternen. Die überwiegende Mehrheit von 71 Prozent ist sogar wunschlos glücklich und vergibt die volle Punktzahl.

Unser Fazit: Perfekt für alle Nutzerinnen und Nutzer, die mehr als nur ihr Smartphone aufladen möchten.