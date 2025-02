Erstmals Schmuddel-App auf dem iPhone – Apple vollkommen machtlos

Über Jahre wachte Apple über Inhalt und Güte der diversen iPhone-Anwendungen im eigenen App Store. Hierzulande muss Apple jedoch auch alternative App Stores zulassen. Diese Freiheit trägt jetzt ungeahnte Früchte, denn erstmals können Nutzerinnen und Nutzer eine waschechte App für Erwachsenen-Inhalte auf ihren iPhones installieren. In Cupertino läuten die Alarmglocken, und Apple sieht sich zu einer Stellungnahme genötigt.

Apple reagiert erbost auf erste Porno-App fürs iPhone

In Apples App Store hätte es „Hot Tub“ nie geschafft, denn die Porno-App verstößt so ziemlich gegen jede vom iPhone-Hersteller aufgestellte Regel. Doch innerhalb der Europäischen Union sieht dies anders aus. Apple muss nämlich alternative App Stores zulassen, und dort gelten andere Grundsätze.

Nur so schafft es die erste Porno-App aufs iPhone, denn „Hot Tub“ gibt es nicht im App Store, sondern allein über den alternativen App-Marktplatz AltStore PAL (Quelle: AltStore via Fosstodon). Apple selbst muss sich allein auf die technische Überprüfung der App hinsichtlich Malware und anderer bösartiger Inhalte beschränken. Inhaltlich kann und darf Apple nicht einschreiten.

Diese Werbung möchte man bei Apple nicht unkommentiert lassen. (© Screenshot Fosstodon)

Die Macher der App feiern diesen Umstand und werben kurzerhand damit, dass es sich bei „Hot Tub“ am Ende um die erste, von Apple freigegebene Porno-App handeln würde. Dies möchte der iPhone-Hersteller so nicht stehen lassen und gibt gegenüber der Presse in den USA ein entsprechendes Statement ab (Quelle: MacRumors).

In dem gibt sich Apple besorgt und schießt bei der Gelegenheit auch gleich mal gegen die aktuelle Rechtslage in der EU:

„Wir sind zutiefst besorgt über die Sicherheitsrisiken, die Hardcore-Porno-Apps dieser Art für EU-Nutzer, insbesondere für Kinder, darstellen. Diese und ähnliche Apps untergraben das Vertrauen der Verbraucher in unser Ökosystem, an dem wir seit mehr als einem Jahrzehnt arbeiten, um es zum besten der Welt zu machen. Im Gegensatz zu den falschen Behauptungen des Marketplace-Entwicklers billigen wir diese App ganz sicher nicht und würden sie niemals in unserem App Store anbieten. Die Wahrheit ist, dass wir von der Europäischen Kommission verpflichtet sind, den Vertrieb durch Marktplatzbetreiber wie AltStore und Epic zuzulassen, die unsere Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Nutzer möglicherweise nicht teilen.“

Braucht es die App?

Die Beta-Version von „Hot Tub“ ist derzeit für alle Nutzer in der Europäischen Union verfügbar. Mit ihr lassen sich eine Reihe einschlägiger Websites nach entsprechenden Erwachsenen-Inhalten durchsuchen und abspielen. In den USA kann die App dagegen nicht heruntergeladen werden, da Sideloading dort nicht erlaubt ist. Aber auch hierzulande ist die Installation kein Kinderspiel, denn die Porno-App kann im alternativen App Store AltStore PAL nur genutzt werden, wenn Nutzer den Anbieter zuvor als App-Quelle hinzufügen.

Wir finden: Wer auf dem iPhone solche Inhalte sehen will, für den dürfte es wohl immer noch leichter sein, einfach die bekannten Webseiten im Webbrowser aufzurufen – funktioniert sogar ganz offiziell mit Apples eigenem Browser „Safari“. Am Ende viel Lärm um nichts.

