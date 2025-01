Digitaler Stromzähler: Warum wechselt die Anzeige?

In immer mehr Immobilien werden analoge Stromzähler gegen digitale ausgetauscht. Dort wechselt ständig die Anzeige. Aber warum?

Die Anzeige beim digitalen Stromzähler

Digitale Stromzähler sind im Neubau und bei Sanierungen heute Standard. Zu den Vorteilen gehören die verschiedenen Funktionen, mit denen die Stromzähler ausgestattet sind. Gerade in den ersten Tagen und Wochen mit einem digitalen Stromzähler haben Verbraucher oft Fragen. Die Geräte sind oft so eingestellt, dass die Anzeige zwischen verschiedenen Werten wechselt. Entscheidend ist dabei, welche Kennziffern gerade angezeigt werden.

Ihr wollt zu Hause Strom sparen? Dann macht nicht die fünf Fehler aus dem Video unserer familie-Kollegen!



Energie und Heizkosten sparen: 5 Mythen die nicht funktionieren

Die Kennziffern der digitalen Stromzähler

Über die Anzeige könnt ihr verschiedene Werte ablesen. Schaut euch deren Kennziffern an. Folgende Verbrauchswerte werden euch wahrscheinlich sehr oft angezeigt:

1.8.0 – die Kennzahl für den Gesamt-Strombezug, also was der Versorger in euren Stromkreis einspeist

1.8.1 – Strombezug im Hochtarif

1.8.2 – Strombezug im Niedrigtarif

2.8.0 – Einspeisung in das Stromnetz.

Auf Verbraucherseite sind natürlich die Werte 1.8.0 bis 1.8.2 wichtig. Der Gesamt-Strombezug zeigt euch die insgesamt verbrauchte Energiemenge an, während der Hochtarif (auch als Tagstrom) in der Zeit zwischen 6 Uhr bis 22 Uhr berechnet wird. Der Niedrigtarif ist der Nachtstrom. Beide Werte sind wichtig, wenn ihr eine Wärmepumpe betreibt, da in den hierfür vorgesehenen Stromtarifen der Nachtstrom in der Regel etwas günstiger ist.

Achtung: Wenn ihr diese Tarife verwenden wollt, muss ein zweiter Stromzähler verbaut werden. Stromanbieter behalten sich für die Vergünstigung vor, diesen Stromkreis zu gewissen Zeiten abzuschalten. Und ihr wollt sicher nicht plötzlich im Dunklen sitzen.

Stromverbrauch mit den Tarifkennzahlen checken

Die Einspeisekennzahl ist für euch nur relevant, wenn ihr eine Solaranlage betreibt, die mit dem Stromnetz verbunden wird. Andernfalls wird dieser Wert durchgehend mit 0 kWh angezeigt. Warum solltet ihr trotzdem Nacht- und Tagstrom kennen? Mithilfe der beiden Verbrauchswerte sucht ihr bei einer sehr hohen Abrechnung nach versteckten Verbrauchern, welche das Stromnetz primär in den Nachtstunden belasten.

Eine sehr interessante Funktion digitaler Stromzähler ist übrigens die Momentan-Verbrauchsanzeige, dank der ihr nicht nur den Verbrauch einzelner Geräte messt, sondern auch euren Stromzähler prüfen könnt.

Kleiner Tipp: Auch digitale Stromzähler besitzen ein spezielles Feature. Sie zeigen die Messimpulse mit einem Infrarotsignal an. Habt ihr den Verdacht, der Zähler funktioniert nicht korrekt, übernehmt ihr damit eine erste Prüfung.



