Immer mehr Haushalte entschließen sich dazu, die alte Gasheizung auf eine Wärmepumpe umzurüsten. Hier erfahrt ihr mehr über die Kosten.

Öl, Gas und Co. gehören der Vergangenheit an. Nachhaltige Heizvarianten werden immer beliebter. Zu den gängigsten Alternativen zählt die Wärmepumpe. Gas- und Ölheizungen können von einem Fachmann in wenigen Tagen auf die nachhaltige Variante umgerüstet werden. Doch lohnt sich das? In diesem Artikel sehen wir uns die Kosten genauer an!

Wie viel kostet die Umrüstung auf eine Wärmepumpe?

Ab 2024 sieht Gesetzesvorlage der Bundesregierung vor, dass keine herkömmlichen Gasheizungen in Privathäusern mehr verbaut werden dürfen. Zwar darf weiterhin mit Gas geheizt werden. Jedoch nur, wenn die Gasheizung bereits besteht oder eine neue Gasheizung verbaut wird, welche mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben wird. In naher Zukunft sehen sich die meisten Hausbesitzer also gezwungen, die Gasheizung auszutauschen. Eine Wärmepumpe ist eine gute Alternative. Die Kosten für die Umrüstung variieren jedoch und sind von Faktoren wie dem Typ der Wärmepumpe, den Installationskosten und der Technik abhängig. Mit Ausgaben zwischen 8.000 und 15.000 Euro ist aber zu rechnen. Derzeit gibt es allerdings bis zu 35 Prozent Fördergelder für den Heizungstausch. (Stand: Mai 2023)

Lohnt sich die Umrüstung auf eine Wärmepumpe langfristig?

Die Kosten für eine Umrüstung sind zwar nicht gerade niedrig. Der Austausch der Heizung lohnt sich jedoch definitiv auf lange Sicht. Auch wenn die anfänglichen Kosten sehr hoch sind, kann man mit einer Wärmepumpe langfristig Energiekosten sparen. Das liegt daran, dass eine Wärmepumpe die Energie aus der Umgebung nutzt und somit viel effizienter als eine Gasheizung arbeitet. Während die Heizkosten eines Einfamilienhauses mit einer Erdgasheizung pro Jahr bei rund 2.500 Euro liegen, belaufen sich die Energiekosten mit einer Wärmepumpe auf etwa 1.500 Euro. Außerdem ist der Betrieb einer Wärmepumpe auch nachhaltiger, da keine fossilen Brennstoffe benötigt werden. Ihr seid euch noch unsicher, ob ihr umsteigen wollt? Wir zeigen euch die Vor- und Nachteile einer Wärmepumpe im Überblick.

