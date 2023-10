Wärmepumpe: So ermittelt ihr den Stromverbrauch

Wärmepumpen sind eine Alternative, um das Haus und das Warmwasser zu beheizen. Wir zeigen, wir ihr den Stromverbrauch berechnet.



Die Strompreis-Angst steigt: Wenn ihr über eine Wärmepumpe nachdenkt, ist eine der ersten Fragen, die ihr euch stellt, bestimmt der Stromverbrauch. Eine Wärmepumpe nutzt nämlich je nach Typ die in Luft, Wasser und Boden zur Verfügung stehende Wärmeenergie und kann damit bis zu 80 Prozent ihrer Wärmeleistung gewinnen. Die restlichen 20 Prozent sind reiner Strom, die für den Antrieb benötigt werden.

Wärmepumpe: So berechnet ihr den Stromverbrauch

Bei der Berechnung des Stromverbrauchs einer Wärmepumpe gibt es einen sehr wichtigen Wert: die Jahresarbeitszahl oder auch kurz JAZ. Diese ist für die verschiedenen Arten von Wärmepumpen unterschiedlich. Bei einer Luft/Wasser-Wärmepumpe kann die Jahresarbeitszahl für das Heizen 4,0 und für das Warmwasser 3,7 betragen. Diesen Wert setzt ihr in folgende Formel ein, um den Stromverbrauch und damit die anfallenden Stromkosten zu berechnen:

Heizleistung : Jahresarbeitszahl x Heizstunden x Wärmepumpentarif

Damit erhält man die jährlichen Stromkosten der Wärmepumpe. Wollt ihr nur den reinen Stromverbrauch berechnen, lasst ihr bei der Formel die Heizstunden und den Wärmepumpentarif weg.

Wie viel Strom verbraucht eine Wärmepumpe?

Dies lässt sich natürlich schlecht pauschalisieren. Es kommt darauf an, wie viel Heizleistung im Jahr gebraucht wird. In unserer Beispielrechnung gehen wir von einer Heizleistung von 10.000 kWh aus und einem Wärmepumpentarif von 37 Cent pro kWh. Dabei fallen 6.000 kWh für die Heizung und 4.000 kWh für das Warmwasser an. Die Rechnung sieht dann folgendermaßen aus:

6.000 kWh : 4,0 = 1.500 kWh Strom

4.000 kWh : 3,7 = 1.081 kWh Strom

Gesamtstromverbrauch 2.581 kWh

2.581 kWh x 0,37 € pro kWh = 955 €

In unserem Beispielhaus würde die Luftwärmepumpe also pro Jahr 995 € kosten. Die Stromkosten könnt ihr natürlich senken, indem ihr euren eigenen Strom mit einer Solaranlage erzeugt. Viele modernen Wärmepumpen unterstützen mittlerweile auch die Kommunikation mit der Solaranlage, sodass die Wärmepumpe hauptsächlich mit dem Strom aus dieser arbeitet.

